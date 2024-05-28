Двух иностранцев обвинили в организации досуга для взрослых в Петербурге

Сотрудники ГСУ СКР по Санкт-Петербургу предъявили обвинение двум иностранным гражданам сразу по двум статьям. Речь идет о даче взятки и организации занятия проституцией, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Фигурантами уголовного дела стали 39-летняя иностранная гражданка. Она подозревается в организации занятия проституцией и даче взятки, ч.3 ст. 291, ч.1 ст. 241 УК РФ. В причастности к предоставлению секс-услуг также обвиняется гражданин иностранного государства в возрасте 33 лет. При этом мужчина незаконно находится на территории России.

Следствие полагает, что взятка оперуполномоченному уголовного розыска, который стал участником «оперативного эксперимента», была передана женщиной 15 мая. Ее сумма составила 100 тыс. рублей. Предполагалось, что за эти деньги полицейский не будет привлекать трех ее соотечественников к административной ответственности.

«Кроме того установлено, что фигурантка совместно с соучастником, который осуществлял функции охранника, в съемных квартирах организовала занятие проституцией иностранными гражданками, незаконно находящимися на территории России»,— говорится в сообщении ведомства.

Прежде сообщалось, что суд в Петербурге отправил начальника таможенного поста под домашний арест.

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