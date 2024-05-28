Столтенберг объяснил, почему не хочет встречаться с Зеленским в Брюсселе

Владимир Зеленский находится в Брюсселе с рабочим визитом. На этом фоне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил журналистам, что не планирует встречаться с украинским президентом в Брюсселе, поскольку они не так давно виделись в Киеве в конце апреля.

Владимир Зеленский по итогам своего визита в Бельгию подписал соглашение с премьер-министром королевства Александром Де Кроо о сотрудничестве в сфере безопасности. Согласно документу, Украина получит от Бельгии не менее €977 млн в качестве военной помощи в этом году. Кроме того, Бельгия обязуется оказывать поддержку Украине в течение ближайших десяти лет.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также находится в Брюсселе, где проходят сессии Парламентской ассамблеи НАТО. В ходе выступления он заявил, что выступает за снятие ограничений на использование поставляемого Украине оружия для ударов по «легитимным целям» на территории РФ.

Во время последнего визита генсека НАТО в Киев господин Столтенберг пообещал, что страны ЕС предоставят еще больше помощи Украине. Он также признал, что страны НАТО не договорятся о членстве Украины на саммите в Вашингтоне, планирующемся 9–11 июля.

Как сообщала газета Hln, после Бельгии украинский президент может приехать в Португалию. Изначально его поездки в европейские страны планировались в начале мая, но были перенесены. Как сообщил офис президента Украины, перенос связан с тяжелой ситуацией в зоне специальной военной операции, в том числе в Харьковской области.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Ольга Семеновых