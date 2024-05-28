Премьер Чехии: Украина может использовать западное оружие для ударов по России

Премьер-министр Чехии Петр Фиала на брифинге перед встречей по поддержке Украины заявил, что считает логичным разрешить воюющей стране наносить удары западным вооружением по объектам в России. По его словам, Киев имеет на это право и должен использовать все возможности для обороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Фиала

Фото: Eva Korinkova, Reuters Петр Фиала

Фото: Eva Korinkova, Reuters

«Если речь идет о заявлениях (генсека НАТО.— "Ъ") Йенса Столтенберга или кого-то другого о том, что Украина могла бы использовать оружие, которое ей поставляют из-за рубежа, я это считаю совершенно логичным. Украина — страна, которая обороняется. Как страна, подвергшаяся нападению, она совершенно точно имеет все права, чтобы использовать все возможности для своей обороны»,— сказал господин Фиала. Трансляцию вело чешское агентство СTK (перевод по ТАСС).

Сегодня, 28 мая, в 20:00 мск в резиденции премьера-министра в Праге запланирован деловой ужин с главами стран ЕС. Стороны обсудят поставки Украине боеприпасов, противовоздушную оборону и сотрудничество в оборонной промышленности. В Прагу приедут президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и президент министров Латвии Эвика Силиньова. Также планируется визит премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и делегации из США.

27 мая во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО генеральный секретарь Йенс Столтенберг вновь призвал разрешить Украине использовать западное вооружение по целям в России. По его словам, это необходимо в условиях харьковского наступления российской армии. Призыв генсека поддержали Великобритания, Польша, Швеция. Свое решение не изменили Испания и Германия. Кремль заявил, что господин Столтенберг «заигрывается» в военной риторике, что повышает градус эскалации.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бить или не бить».

Александра Горошилова