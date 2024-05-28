Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кинотеатры под открытым небом начнут работать в нижегородских парках с 5 июня

С 5 июня в парках Нижнего Новгорода откроются кинотеатры под открытым небом. Дирекция парков и скверов опубликовала расписание показов на первый летний месяц. Все сеансы будут начинаться в 20:00.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На поляне напротив кафе «Панорама» в Автозаводском парке:

  • 5 июня семейная комедия «Баба Яга. Спасает мир» (Россия, 2023, 6+);
  • 20 июня мелодрама «Мужики!» (СССР, 1981, 0+).

На поляне с цветными колоннами в «Светлоярском» парке в Сормовском районе:

  • 13 июня драма «Катя-Катя» (Россия, 2023, 6+);
  • 27 июня мультфильм «Крылатая история» (Канада, Германия, 2023, 6+).

На сцене в парке Станкозавода в Ленинском районе:

  • 19 июня мультфильм «Катак. Ледниковый побег» (Канада, 2023, 6+).

На сцене в парке «Дубки» в Ленинском районе:

  • 6 июня мультфильм «Великолепная пятерка» (Россия, 2023, 6+).

Расписание на июль и август появится позже. В программе возможны изменения из-за погоды.

Елена Ковалева

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...