Кинотеатры под открытым небом начнут работать в нижегородских парках с 5 июня

С 5 июня в парках Нижнего Новгорода откроются кинотеатры под открытым небом. Дирекция парков и скверов опубликовала расписание показов на первый летний месяц. Все сеансы будут начинаться в 20:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На поляне напротив кафе «Панорама» в Автозаводском парке:

5 июня семейная комедия «Баба Яга. Спасает мир» (Россия, 2023, 6+);

20 июня мелодрама «Мужики!» (СССР, 1981, 0+).

На поляне с цветными колоннами в «Светлоярском» парке в Сормовском районе:

13 июня драма «Катя-Катя» (Россия, 2023, 6+);

27 июня мультфильм «Крылатая история» (Канада, Германия, 2023, 6+).

На сцене в парке Станкозавода в Ленинском районе:

19 июня мультфильм «Катак. Ледниковый побег» (Канада, 2023, 6+).

На сцене в парке «Дубки» в Ленинском районе:

6 июня мультфильм «Великолепная пятерка» (Россия, 2023, 6+).

Расписание на июль и август появится позже. В программе возможны изменения из-за погоды.

Елена Ковалева