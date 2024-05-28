Кинотеатры под открытым небом начнут работать в нижегородских парках с 5 июня
С 5 июня в парках Нижнего Новгорода откроются кинотеатры под открытым небом. Дирекция парков и скверов опубликовала расписание показов на первый летний месяц. Все сеансы будут начинаться в 20:00.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
На поляне напротив кафе «Панорама» в Автозаводском парке:
- 5 июня семейная комедия «Баба Яга. Спасает мир» (Россия, 2023, 6+);
- 20 июня мелодрама «Мужики!» (СССР, 1981, 0+).
На поляне с цветными колоннами в «Светлоярском» парке в Сормовском районе:
- 13 июня драма «Катя-Катя» (Россия, 2023, 6+);
- 27 июня мультфильм «Крылатая история» (Канада, Германия, 2023, 6+).
На сцене в парке Станкозавода в Ленинском районе:
- 19 июня мультфильм «Катак. Ледниковый побег» (Канада, 2023, 6+).
На сцене в парке «Дубки» в Ленинском районе:
- 6 июня мультфильм «Великолепная пятерка» (Россия, 2023, 6+).
Расписание на июль и август появится позже. В программе возможны изменения из-за погоды.