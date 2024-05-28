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За неделю телефонные мошенники похитили у нижегородцев 48 млн рублей

Жители Нижегородской области за недели из-за мошенников потеряли почти 48 млн руб., сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

По данным полиции, выманивая средства у нижегородцев, преступники 48 раз использовали схему со звонком из «службы безопасности банка», 21 раз обманули пострадавших при совершении онлайн-покупок и 13 раз сработали под видом операторов мобильной связи.

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижнем Новгороде семья пенсионеров и их внук потеряли 2,7 млн руб., поверив мошенникам и переведя свои и взятые в кредит средства на «безопасные счета». В Володарске местная жительница продавала через интернет земельный участок, но сама потеряла 130 тыс. руб. после того, как «покупатель» попросил сообщить ему персональные данные ее банковского аккаунта.

Андрей Репин

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