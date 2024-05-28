В Туймазах выделили землю без торгов для строительства цеха металлоизделий

Министерство земельных и имущественных отношений предоставило ООО «Твой дом» земельный участок площадью 547 кв. м в Туймазах на льготных условиях без торгов, сообщает пресс-служба правительства Башкирии. Инвестор планирует создать там площадку для производства деталей для машин и механизмов, вложив в реализацию проекта более 62 млн руб. Компания намерена построить цех по обработке и изготовлению сложных металлоизделий из специальных сталей и сплавов, установить в нем имеющееся и новое оборудование. Проект будет реализован в течение трех лет.

Земельный участок выделен компании без проведения торгов для реализации импортозамещающего производства, подчеркнула министр земельных и имущественных отношений республики Наталья Полянская «Предполагается, что проект позволит создать минимум шесть новых рабочих мест»,— отметила она.

ООО «Твой дом», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в мае 2006 года в Туймазах. Компания занимается производством стальных труб, полых профилей и фитингов. Владельцем является Рафаиль Валеев, которому также принадлежит ООО «Туймазинский трубный завод». Выручка «Твоего дома» в 2023 году составила 324 млн руб., чистая прибыль — 1,15 млн руб.

Майя Иванова

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