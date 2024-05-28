Ремонт подъезда к станции «Черниковка» в Уфе обойдется в 25 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений (УСРДИС) мэрии Уфы подписало контракт с ООО «Промстройторг» на ремонт подъездов к железнодорожной станции «Черниковка», сообщается на портале госзакупок. В открытом конкурсе участвовала одна компания, цена контракта — 25,4 млн руб. (при начальной цене 26,8 млн руб.). Средства будут выделены из бюджета Уфы.

По условиям контракта подрядчику предстоит заменить бордюры, тротуары и дорожное полотно у подъездов к станции со стороны Интернациональной улицы и Индустриального шоссе, а также на автобусных остановках, островке безопасности и парковке. На остановках необходимо устроить площадку ожидания и техническую полосу. Кроме того, исполнитель должен установить дорожные знаки, нанести разметку, установить наружное освещение. Работы должны завершиться до 30 сентября.

ООО «Промстройторг» зарегистрировано в селе Зубово Уфимского района в 2020 году, занимается строительством зданий. Компания с уставным капиталом 10 тыс. руб., по данным Rusprofile, принадлежит Хажаку Атанакиняну. В 2023 году выручка организации составила 72 млн руб., прибыль — 1,3 млн руб.

Ранее компания получила контракт на ремонт подъезда к железнодорожной станции «Парковая».

Идэль Гумеров

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