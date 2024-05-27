Подъезд к ж/д-станции «Парковая» в Уфе отремонтируют за 20 млн рублей

ООО «Промстройторг» должно будет отремонтировать подъезд к железнодорожной станции «Парковая» в Черниковке. По данным сайта госзакупок, на участие в открытом конкурсе была подана одна заявка. При начальной цене в 21,1 млн руб. контракт подписан на 20 млн руб. Заказчик — Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений (УСРДИС) администрации Уфы.

В рамках подготовительных работ подрядчик должен будет заменить дорожное покрытие на переходно-скоростной полосе движения по Интернациональной улице, у автобусной остановки на левой стороне улицы и на парковке. Также необходимо отремонтировать тротуар, заменить опору наружного освещения, обустроить островки безопасности на парковке, тротуары, обочины, установить дорожные знаки, нанести разметку. После дорожных работ исполнитель должен выполнить монтаж системы наружного освещения.

Работы должны завершиться до сентября 2025 года, средства будут выделены из бюджета Уфы (9,8 млн руб. — в 2024 году, 10,2 млн руб. — в 2025 году).

ООО «Промстройторг» зарегистрировано в 2020 году в селе Зубово Уфимского района, основной вид деятельности — строительство зданий. По данным Rusprofile, общество принадлежит Хажаку Атанакиняну. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2023 году компания получила выручку в 72 млн руб., прибыль — 1,3 млн руб. С УСРДИС Уфы организация заключила два контракта на 45,5 млн руб. Ранее «Ъ-Уфа» сообщал, что «Промстройторг» выбран подрядчиком на благоустройство участков «Уфимского ожерелья».

Идэль Гумеров

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