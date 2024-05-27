Полиция начала проверку из-за вырубки деревьев на границе с Щелоковским хутором

В Нижнем Новгороде полиция начала процессуальную проверку по факту незаконной вырубки деревьев на границе с особо охраняемой природной территорией Щелоковский хутор. Проверка начата по признакам преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

На участке, где вырублены деревья, компания «Евродом» намерена построить коттеджный поселок.

По данным экологического активиста Сергея Гостева, административно-техническая инспекция Нижнего Новгорода выдала застройщику ордер на установку временного ограждения вокруг участка, однако права на вырубку деревьев документ не дает. Активисты отмечают, что деревья вырубали в период гнездования птиц, когда это запрещено законом.

В региональном управлении СК РФ отметили, что факт вырубки подтвердила совместная проверка городского комитета по экологии, лесничества, министерства экологии региона и административно-технического и муниципального контроля. Администрация Советского района по факту вырубки деревьев направила в полицию заявление.

Андрей Репин