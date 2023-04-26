Таунхаусы подождут особого разрешения

Комиссия нижегородского управления ФАС проверяет рекламу коттеджного поселка Лукоморье, который планируют построить рядом с Щелоковским хутором. Застройщик «Евродом» анонсировал возведение на участке восьми блоков таунхаусов и 11 коттеджей. Однако минградразвития области не выдало застройщику разрешение на использование земли под таунхаусы, сославшись на отсутствие актуального проекта планировки межевания территории (ППМ) — ранее земля планировалась под ИЖС. В «Евродоме» рассчитывают, что новый ППМ будет готов в течение года, после чего назначат процедуру публичных слушаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В состав охраняемого Щелоковского хутора гражданские активисты безуспешно пытались включить соседний участок застройщика

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В состав охраняемого Щелоковского хутора гражданские активисты безуспешно пытались включить соседний участок застройщика

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Комиссия Нижегородского ФАС РФ начала рассмотрение дела по поводу ненадлежащей рекламы поселка Лукоморье, который застройщик «Евродом» намерен возвести рядом с памятником природы Щелоковский хутор в Нижнем Новгороде. Ранее земельный участок площадью 2,5 га принадлежал компании «Старт-Строй», которая планировала на нем строительство 50 частных жилых домов, магазина, кафе и фитнес-центра.

В начале 2023 года ООО «Старт-Строй» продало землю компании «Евродом». Теперь здесь планируется построить восемь блоков таунхаусов и 11 коттеджей. Компания разместила рекламу о продаже домов от 12,7 млн руб., которая и стала предметом разбирательства.

Ответчиком по делу выступает индивидуальный предприниматель Роман Гурьянов, один из совладельцев ГК «Евродом». В ФАС отметили, что в случае с поселком Лукоморье застройщик может рекламировать жилье только после получения разрешения на строительство, которое министерством строительства «Евродому» не выдавалось.

По данным областного правительства, земельный участок близ Щелоковского хутора расположен в зоне индивидуальной жилой застройки (ИЖС) и на размещение блокированной жилой застройки необходимо было оформить условно разрешенный вид использования. Чтобы согласовать с властями строительство таунхаусов на землях ИЖС, владельцы «Евродома» подавали заявление, но не предоставили нового проекта планировки и межевания (ППМ). Из-за этого минградразвития отказало застройщику, рекомендовав придерживаться ранее утвержденных планировочных решений либо разработать новый проект и предоставить его на рассмотрение министерства.

При разработке ППМ компания должна будет учесть, что на территории будущей застройки обнаружен объект археологического наследия «Селище Кузнечиха-4», отмечено в публичных документах минградразвития.

По словам совладельца компании «Евродом» Алены Харитоновой, изначально в компании считали, что можно начать строительство таунхаусов без нового ППМ. «Ранее на эту территорию было разработано не менее четырех ППМ, с марта мы начали работу над новым проектом. Его стоимость составит около 3 млн руб., разрабатывает документацию компания, которая уже хорошо знакома с этим участком. Разработка ППМ занимает до 12 месяцев. После того, как проект будет готов, нам предстоит пройти общественные слушания, размежевать участки, получить градостроительный план, разработать планы домов и внешний вид фасадов. Только после этого мы сможем направить в минстрой заявление о получении разрешения на строительство», — рассказала госпожа Харитонова.

Говоря о разбирательстве в УФАС, она добавила, что в компании никаких писем или звонков из антимонопольной службы не получали. Ведомство планирует рассмотреть административное дело о рекламе до 23 июня. Рекламные баннеры проекта «Лукоморье» рядом с участком были удалены, объявления о продажах сняли с публикации.

По соседству с участком будущей застройки есть еще два смежных земельных участка, ранее также предназначавшихся под строительство индивидуального жилья. Они находятся в собственности Нижегородской области и также граничат с Щелоковским хутором.

В 2021 году региональные власти изменили вид использования этих участков, теперь это парковая зона. В связи с этим эколог Асхат Каюмов предположил, что на будущих общественных слушаниях местные жители могут высказаться против жилой застройки рядом с памятником природы. Ранее гражданские активисты и экологи поднимали на публичных слушаниях вопрос об изменении статуса участка и включении его в границы памятника природы.

Однако эта идея не получила развития — власти решили не отказываться от обязательств перед частными инвесторами.

Андрей Репин