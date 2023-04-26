Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Таунхаусы подождут особого разрешения

Нижегородское УФАС заинтересовалось рекламой поселка рядом с Щелоковским хутором

Комиссия нижегородского управления ФАС проверяет рекламу коттеджного поселка Лукоморье, который планируют построить рядом с Щелоковским хутором. Застройщик «Евродом» анонсировал возведение на участке восьми блоков таунхаусов и 11 коттеджей. Однако минградразвития области не выдало застройщику разрешение на использование земли под таунхаусы, сославшись на отсутствие актуального проекта планировки межевания территории (ППМ) — ранее земля планировалась под ИЖС. В «Евродоме» рассчитывают, что новый ППМ будет готов в течение года, после чего назначат процедуру публичных слушаний.

В состав охраняемого Щелоковского хутора гражданские активисты безуспешно пытались включить соседний участок застройщика

В состав охраняемого Щелоковского хутора гражданские активисты безуспешно пытались включить соседний участок застройщика

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В состав охраняемого Щелоковского хутора гражданские активисты безуспешно пытались включить соседний участок застройщика

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Комиссия Нижегородского ФАС РФ начала рассмотрение дела по поводу ненадлежащей рекламы поселка Лукоморье, который застройщик «Евродом» намерен возвести рядом с памятником природы Щелоковский хутор в Нижнем Новгороде. Ранее земельный участок площадью 2,5 га принадлежал компании «Старт-Строй», которая планировала на нем строительство 50 частных жилых домов, магазина, кафе и фитнес-центра.

В начале 2023 года ООО «Старт-Строй» продало землю компании «Евродом». Теперь здесь планируется построить восемь блоков таунхаусов и 11 коттеджей. Компания разместила рекламу о продаже домов от 12,7 млн руб., которая и стала предметом разбирательства.

Ответчиком по делу выступает индивидуальный предприниматель Роман Гурьянов, один из совладельцев ГК «Евродом». В ФАС отметили, что в случае с поселком Лукоморье застройщик может рекламировать жилье только после получения разрешения на строительство, которое министерством строительства «Евродому» не выдавалось.

По данным областного правительства, земельный участок близ Щелоковского хутора расположен в зоне индивидуальной жилой застройки (ИЖС) и на размещение блокированной жилой застройки необходимо было оформить условно разрешенный вид использования. Чтобы согласовать с властями строительство таунхаусов на землях ИЖС, владельцы «Евродома» подавали заявление, но не предоставили нового проекта планировки и межевания (ППМ). Из-за этого минградразвития отказало застройщику, рекомендовав придерживаться ранее утвержденных планировочных решений либо разработать новый проект и предоставить его на рассмотрение министерства.

При разработке ППМ компания должна будет учесть, что на территории будущей застройки обнаружен объект археологического наследия «Селище Кузнечиха-4», отмечено в публичных документах минградразвития.

По словам совладельца компании «Евродом» Алены Харитоновой, изначально в компании считали, что можно начать строительство таунхаусов без нового ППМ. «Ранее на эту территорию было разработано не менее четырех ППМ, с марта мы начали работу над новым проектом. Его стоимость составит около 3 млн руб., разрабатывает документацию компания, которая уже хорошо знакома с этим участком. Разработка ППМ занимает до 12 месяцев. После того, как проект будет готов, нам предстоит пройти общественные слушания, размежевать участки, получить градостроительный план, разработать планы домов и внешний вид фасадов. Только после этого мы сможем направить в минстрой заявление о получении разрешения на строительство», — рассказала госпожа Харитонова.

Говоря о разбирательстве в УФАС, она добавила, что в компании никаких писем или звонков из антимонопольной службы не получали. Ведомство планирует рассмотреть административное дело о рекламе до 23 июня. Рекламные баннеры проекта «Лукоморье» рядом с участком были удалены, объявления о продажах сняли с публикации.

По соседству с участком будущей застройки есть еще два смежных земельных участка, ранее также предназначавшихся под строительство индивидуального жилья. Они находятся в собственности Нижегородской области и также граничат с Щелоковским хутором.

В 2021 году региональные власти изменили вид использования этих участков, теперь это парковая зона. В связи с этим эколог Асхат Каюмов предположил, что на будущих общественных слушаниях местные жители могут высказаться против жилой застройки рядом с памятником природы. Ранее гражданские активисты и экологи поднимали на публичных слушаниях вопрос об изменении статуса участка и включении его в границы памятника природы.

Однако эта идея не получила развития — власти решили не отказываться от обязательств перед частными инвесторами.

Андрей Репин

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...