«Знаковое мероприятие, посвященное автомобилям с точки зрения их красоты»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает об итальянском мероприятии для классических и винтажных авто под патронажем BMW Group.

На днях в Италии, в местечке Черноббьо, расположенном на западном берегу озера Комо, прошел очередной конкурс элегантности на вилле д’Эсте. Знаковое для автомобильного мира мероприятие, посвященное четырехколесной технике прежде всего с точки зрения ее красоты. Конкурс проводится здесь с 1929 года, то есть уже без малого 100 лет. Последние полтора десятка лет конкурс проходит под патронажем BMW Group. Мы знаем примеры из мира кинопремий, например, когда какой-нибудь фестиваль, по сути дела, присваивается, чтобы вручать призы себе и своим друзьям, но немецкая компания относится к смотринам на вилле д'Эсте весьма деликатно, никак свою продукцию не выпячивая.

Вообще, в конкурсе участвуют, как правило, порядка полусотни автомобилей, выпущенных плюс-минус в середине прошлого века. Оцениваются они в самых разных номинациях, но прежде всего как дизайнерский объект сам по себе, а также по степени аутентичности и научности реставрации, если таковая имела место. Так, в 2024 году главный приз был присужден спайдеру Alfa Romeo 8C-2300, выпущенному в середине 1930-х годов.

Но в рамках мероприятия на вилле д’Эсте иногда показывают и совсем новые автомобили, специально для него построенные. В этом году таким проектом стал BMW Concept Skytop. Построенный в единственном экземпляре автомобиль, призванный продемонстрировать, в каком направлении будет развиваться дизайн мюнхенской марки. Знаю, что многие сегодня с удивлением относятся к раздувшимся до грандиозных размеров знаменитым «ноздрям» BMW в форме многоугольников, а также фарам, вернее, их отсутствию — современные светодиодные технологии позволили превратить головную оптику в этакие светящиеся полоски. В сеть выложено уже немало изображений этого BMW Concept Skytop, и у вас есть возможность выставить самостоятельную оценку, насколько элегантен этот проект.