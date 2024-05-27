В мэрии Уфы назначены начальники двух управлений

Ильдар Салихов назначен начальником управления транспорта и связи администрации Уфы, Арсен Латыпов возглавил управление коммунального хозяйства и благоустройства, сообщили в пресс-службе мэрии.

Ильдар Салихов родился в 1972 году в деревне Урьяды Мишкинского района. Окончил Башкирский государственный университет по специальности «история», а также Башкирскую академию государственной службы и управления при главе республики по специальности «государственное и муниципальное управление». Работал в сферах молодежной политики, строительства, транспорта и дорожного хозяйства. До назначения был заместителем начальника городского управления транспорта.

Арсен Латыпов родился в 1980 году в селе Киргиз-Мияки Миякинского района. Окончил Военный финансово-экономический университет по специальности «финансы и кредит», прошел профессиональную переподготовку по направлению «юриспруденция» в Восточно-Сибирском государственном технологическом университете. Работал в финансовой сфере в различных организациях, затем в «Горзеленхозе» и «Специализированном автомобильном хозяйстве по уборке города», которое возглавлял до назначения на новую должность.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 2019 по 2024 годы начальником управления коммунального хозяйства и благоустройства мэрии был Рустем Хамитов. 21 мая он назначен главой администрации Орджоникидзевского района Уфы.

Майя Иванова

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