Согласовано строительство второй очереди межвузовского кампуса в Уфе

Администрация Уфы выдала разрешение на строительство первого здания второй очереди межвузовского кампуса Евразийского НОЦ, сообщает пресс-служба мэрии Уфы.

Четырехэтажное здание площадью 5,5 тыс. кв. м построят на улице Заки Валиди. В нем планируется разместить реализуемый совместно со Сбером проект центра образования цифровых технологий «Школа 21».

Как сообщал «Ъ-Уфа», в конце 2022 года правительство Башкирии заключило концессионное соглашение на строительство и эксплуатацию в Уфе межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ с федеральной девелоперской группой «Эталон» (входит в АФК «Система»). Планируемый объем инвестиций — 26,9 млрд руб.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте