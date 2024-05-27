Автокредитование в Нижегородской области увеличилось более чем на треть

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), выдача автокредитов в Нижегородской области в январе-апреле 2024 года увеличилась на 37,2% к первым четырем месяцам прошлого года. Объем кредитования на покупку машин достиг 16,9 млрд руб., следует из отчетности НБКИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В целом по России в январе-апреле кредитные организации выдали займы на покупку автомобилей на 706,7 млрд руб. с ростом на 20,9% к аналогичному периоду 2023 года. В бюро динамику связали с эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомобилей в начале прошлого года.

Также на объем вадачи повлиял рост продаж машин с возобновлением массовых поставок в середине 2023 года и изменение порядка начисления утильсбора, отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. «Стоит также выделить всевозможные акции и скидки от дистрибьюторов,

которые старались сократить затоваренность собственных складов», — подытожил господин Волков.

Владимир Зубарев