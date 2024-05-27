Нижегородская область полностью погасила облигационный заем на 10 млрд рублей

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» сообщило об отзыве кредитного рейтинга облигаций Нижегородской области серии 35013 в связи с их полным погашением. Прежде кредитный рейтинг этих долговых бумаг региона был ruА+.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Минфин Нижегородской области разместил эмиссию на 10 млрд руб. в ноябре 2018 года. По данным «Эксперт РА», облигации были полностью погашены 24 мая 2024 года. Сейчас у региона действуют три эмиссии на 35 млрд руб., размещенных в 2019-2021 годах.

В мае «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг Нижегородской области на уровне ruА+ со стабильным прогнозом. По данным областного минфина, госдолг региона на 1 мая оценивался в 139,2 млрд руб., из которых 104,7 млрд руб. приходится на федеральные бюджетные кредиты. Государственные ценные бумаги составляют 34 млрд руб., еще 489,6 млн руб. – госгарантии.

Владимир Зубарев