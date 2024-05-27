Мини-футбольная команда «Торпедо» выиграла серебро на Кубке мира по футзалу

Нижегородский мини-футбольный клуб «Торпедо» стал серебряным призером молодежного Кубка мира по футзалу в Бразилии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.

В финальном матче россияне уступили бразильской команде «ЖоинвильКрона» — 2:4.

Глава региона написал, что «это серебро всей страны». По словам губернатора, «нижегородцы бились по-настоящему», до финальной игры у клуба не было ни одного поражения. «Торпедо, гордимся вами!», — написал Глеб Никитин.

В Кубке мира по футзалу участвовали команды из Аргентины, Бразилии, Испании, Канады, Колумбии, Новой Зеландии, США и Японии.

Ирина Андреева