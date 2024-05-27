В Башкирии построят завод по производству меда стоимостью 420 млн рублей

ООО «Ультра» планирует построить в Абзелиловском районе комплекс «Золотой ключ», в состав которого войдет медоперерабатывающий комбинат, пасека на 1 тыс. пчелосемей и хозяйство по выращиванию семян сельскохозяйственных культур, сообщает пресс-служба главы Башкирии. Объем инвестиции в проект — 420 млн руб.

Генеральный директор и владелец компании Артем Гурштейн подписал соглашение об инвестиционных намерениях с министерством сельского хозяйства на инвестиционном сабантуе, который проходил с 24 по 26 мая в Сибае.

ООО «Ультра», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в августе 1999 года. Компания занимается оптовой неспециализированной торговлей. Выручка в 2023 году составила 1,13 млрд руб., чистая прибыль — 41 млн руб.

Майя Иванова

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