Покупатели отказываются от крыши

В преддверии лета в России вырос спрос на кабриолеты. За последние два месяца с небольшим интерес к автомобилям с откидным верхом увеличился почти на 60%, утверждает «Авито.Авто». Год к году продажи увеличились на 20%. Самой востребованной моделью оказался Ford Mustang, который стоит более 3 млн руб. Кроме того, в тройку лидеров попали несколько моделей бренда Mercedes-Benz.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Почти все представленные на рынке кабриолеты — это машины с пробегом, отметил директор по маркетингу автомобильной группы «Авилон» Андрей Каменский. И, по его словам, предложение сейчас крайне ограничено: «Таких машин катастрофически мало, и они очень дорогие. Например, я загрузил "Авто.ру" и посмотрел, сколько кабриолетов продается вообще в Москве и в ближайших регионах. Всего лишь 919 автомобилей, из них всего 19 — 2024 года выпуска. Для примера — около трех-четырех лет назад только "Авилон" в месяц продавал по 70-100 таких иномарок. Поэтому предложений практически нет на рынке. Вместе с тем едут параллельным импортом такие автомобили. Очень много в этом году Ford Mustang, BMW традиционно предлагает кабриолеты, но, опять же, подержанные.

Разумеется, кабриолет — это сезонный автомобиль, такие машины всегда пользовались спросом, особенно в Москве. Практически 100% таких иномарок всегда продавались, сколько бы их дилеры и не только ни привозили на реализацию.

Большая проблема в том, что китайские производители практически не делают кабриолеты. Только в этом году они первую подобную модель представили, поэтому это тоже накладывает свой отпечаток на дефицит.

Потому что основной рынок переквалифицировался на Китай, и из-за того, что там не делают кабриолетов, он ограничен. Но из КНР стоит ожидать Hongqi, правда, есть сомнения, что в этом сезоне он появится у нас».

Аналогичным образом в весенний период вырос спрос и на мотоциклы. Однако в этом сегменте ушедшие бренды частично заменили производители китайской техники. А более мощные модели европейских и японских брендов по-прежнему поставляются в России, но параллельным импортом. В случае с кабриолетами привезти новые модели в таком кузове в страну не составит труда, заметил учредитель компании «Автодегустатор» Арарат Мардоян. Но, учитывая, как выросли цены, клиенты теперь предпочитают доплачивать за мощную, но более практичную машину, подчеркнул эксперт:

«Если у кого-то есть спрос на конкретный тип автомобиля, на тип кузова, то его привезут, в чем проблема? У нас еще не было запросов на ввоз экзотических моделей, хотя, например, заказ на бронированный автомобиль оформляли. Сейчас есть достаточно активный спрос на тюнингованные заводские автомобили, в частности, на M-пакет по всему BMW и так далее. Вот к ним очень высокий интерес. То есть, если в обычной комплектации, к примеру, BMW X6 стоит 14-15 млн руб., то цена тюнинговой версии может достичь 22-25 млн руб. И автомобиль готовы брать. Если честно, есть конкретный заказ».

Ранее издание Financial Times сообщало, что Евросоюз может запретить поставки люксовых автомобилей из Белоруссии в Россию. До сих пор этой лазейкой активно пользовались импортеры, так как компании в республике могут беспрепятственно покупать любые машины западных брендов.

Если ограничение вступит в силу, то, по оценкам собеседников “Ъ FM”, логистика подорожает как минимум на 30%, а следом и сами автомобили.

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Владислав Викторов