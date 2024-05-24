Автомобили отправляют в объезд

Запрет на поставки автомобилей из Евросоюза в Белоруссию может привести к удорожанию логистики на 30%. Это неминуемо повлечет за собой и рост цен на машины, прежде всего премиального сегмента, говорят собеседники “Ъ FM”. Ранее Financial Times сообщила, что власти ЕС готовятся ограничить экспорт автомобилей через Белоруссию в Россию. По данным издания, компании в республике сейчас стали ключевым звеном в российских цепочках обхода санкций. Если Брюссель согласует новые ограничения, то премиальные машины могут оказаться слишком дорогими для россиян. Тему продолжит Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Изначально власти Евросоюза запретили поставлять в Россию только люксовые автомобили дороже $50 тыс. Летом 2023 года ограничение было расширено на все автомобили с объемом двигателя 1,9 л и выше, причем как на новые, так и с пробегом. Однако запрет не распространялся на Белоруссию, поэтому западные компании продавали свои машины туда. За два с небольшим года ежемесячный поток автомобилей и запчастей вырос в пять раз, почти до $270 млн. Теперь Брюссель намерен закрыть эту лазейку, и для рынка это будет болезненно, но не смертельно, говорит руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев: «Это важный канал, особенно с учетом того, что там есть льготные растаможки.

Но даже если Белоруссию перекроют, то желающие купить люксовый автомобиль без иномарок не останутся. Нерешаемых проблем нет. По цене, конечно, это будет дороже, чем то, что есть сейчас. Сама логистика вырастет процентов на 20-30, скорее всего».

При этом Белоруссия была удобным логистическим хабом именно для поставок автомобилей из Европы. Как утверждает Financial Times, больше всего машин завозили из Польши и Германии, в основном люксовых. Например, в прошлом году не менее 28 автомобилей Maybach поступили в Россию именно через посредников в республике. Хотя привозят оттуда машины и скромнее, которые, впрочем, тоже уже перешли в другую категорию, заметил представитель компании Rucars Сергей Иванов:

«В основном это европейский премиум, который уже перешел в разряд luxury. Mercedes или BMW сейчас фактически занимают место, которое прежде было за Bentley и Rolls-Royce. Из-за того, что напрямую такие автомобили нельзя ввезти, цены на них очень сильно выросли. Грубо говоря, то, что раньше можно было купить за 10 млн руб., сейчас стоит 30 млн руб. Объемы сильно сократились в штучном выражении, но в том числе через Белоруссию именно такие премиальные машины и везут».

И очередное усложнение логистики приведет к еще большему удорожанию, тем более в последнее время привезти машину в Белоруссию и так было непросто, говорят участники рынка. Это связано с тем, что европейские дилеры под угрозой санкций стали отказываться от сотрудничества с компаниями из стран СНГ либо привлекать еще больше посредников. Но дополнительные издержки готов покрывать не каждый покупатель. Поэтому спрос постепенно начал смещаться в сторону люксового сегмента, пояснил учредитель компании «Автодегустатор» Арарат Мардоян:

«Так как есть удорожание на все позиции автомобилей среднего класса, то их возить уже становится не очень-то выгодно. И спрос перемещается в более дорогой сегмент, где покупатели готовы платить 22-30 млн руб.

Дальше уже посмотрим. У всех все-таки есть лимиты. Где-то, может быть, через два-три месяца будет наблюдаться спад».

Однако говорить о полном прекращении поставок европейских авто в Россию никто из собеседников “Ъ FM” не готов. Они отмечают, что есть еще много альтернативных маршрутов. Весь вопрос лишь в том, как долго состоятельные россияне будет готовы доплачивать за то, чтобы владеть Mercedes и BMW.

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