Со здания известного пермского ресторана требуют снять вывески

Инспекция по охране объектов культурного наследия направила исковое заявление в суд к пермскому ООО «Скайс». Согласно картотеке Арбитражного суда Пермского края, заявление подано 22 апреля и касается возложения обязанности и взыскания неустойки. Иных деталей процесса в материалах дела пока нет. В краевой госинспекции «Ъ-Прикамье» пояснили, что требования ведомства связаны с памятником архитектуры на ул. Сибирской, 25, где «Скайс» владеет частью помещений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

Здание на ул. Сибирской, 25, является объектом культурного наследия «Палаты Е. И. Любимовой». Ансамбль строений был возведен в конце XIX века. По данным 2ГИС, сейчас в нем находятся винотека Wine25, караоке-бар «Баритон», ресторан-клуб «Кама & Space Jam», ресторан «Мама Кама» и другие организации.

Инспекция в суде хочет обязать компанию «Скайс» демонтировать несогласованные вывески на здании памятника архитектуры. В ведомстве обратили внимание, что установка вывесок, не относящихся к информационным надписям и обозначениям, ведется в порядке, установленном госорганом по охране объектов культурного наследия Пермского края. Проект размещения вывески на памятнике архитектуры нужно согласовывать с инспекцией. Устанавливать вывеску нельзя на витринах и в оконных проемах, архитектурных деталях и декоративных элементах исторических зданий.

В сервисе Kartoteka.ru указано, что ООО «Скайс», созданное в 1993 году, арендует и управляет недвижимостью. Бенефициарами компании является совладельцы «Камкабеля». Офис организации находится как раз в здании на ул. Сибирской, 25.