Пермский пороховой завод обрел постоянного директора

Директором ФКП «Пермский пороховой завод» назначен Леонид Козлов, ранее исполнявший обязанности руководителя предприятия. Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ были зарегистрированы 22 мая. В феврале господин Козлов победил в конкурсе на замещение должности директора ФКП. Вся трудовая деятельность нового директора связана с работой на этом заводе. Леонид Козлов приходится внуком Леониду Николаевичу Козлову, который возглавлял НПО имени Кирова с 1974 по 1990 год. Обязанности директора господин Козлов исполнял с мая прошлого года — после того как свою должность покинул руководитель предприятия Сергей Ляшенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ФКП «Пермский пороховой завод» — одно из основных предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамья.