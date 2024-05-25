«Амкар» упустил победу на последней минуте матча

В субботу 25 мая ФК «Амкар» на своем поле провел матч седьмого тура с ФК «Крылья Советов-2». Пермская команда первой открыла счет. На 40-ой минуте отличился Александр Подбельцев. Уже в компенсированное время встречи самарские футболисты сумели отыграться. Это первая ничья для «Амкара» в турнире. Подопечные Андрея Блажко занимают второе место после семи игр и отстают от лидера - кировского «Динамо» - на три очка.

Очередной матч «Амкар» проведет 1 июня так же на родном стадионе против ФК «Рубин-2» из Казани.