Опубликован приказ о КРТ картодрома в Камской долине

Краевое минимущество опубликовало приказ о комплексном развитии территории нежилой застройки двух несмежных территорий, расположенных в микрорайоне Камская долина и вдоль шоссе Космонавтов в Перми. Документ подписан главой министерства Ларисой Ведерниковой. Приказ предполагает КРТ двух площадок в Ленинском и Индустриальном районах общей площадью 73,06 га. Речь идет о картодроме на ул. Спешилова и территории в районе аэропорта, куда планируется перенести спортивный объект. Как сообщалось ранее, на освобожденной земле в Камской долине предлагается возвести аквапарк и жилой комплекс с социальной инфраструктурой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: правительство Пермского края Фото: правительство Пермского края

Согласно приказу, комплексное развитие перечисленных объектов должно быть реализовано в течение 15 лет со дня заключения договора с инвестором. На территории картодрома снесут большинство объектов: киноаппаратную, здание автосервиса, вспомогательное сооружение, различные здания, недостроенный объект, инженерные сети и прочее. В основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капстроительства вошли многоэтажная, среднеэтажная жилая застройка, дошкольное, начальное и среднее общее образование, объекты предпринимательства, гостиничное обслуживание, развлекательные мероприятия, магазины, улично-дорожная сеть и прочее.

Проект приказа о КРТ картодрома впервые был опубликован минимуществом в апреле этого года. Как сообщали в региональном минспорте, строительством картодрома в Перми займется частный инвестор на основе конкурсных процедур на право КРТ. Возведение этого объекта запланировано на 2024–2027 годы. Картодром на ул. Спешилова, 90, можно будет демонтировать только после возведения нового объекта.