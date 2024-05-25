На часть спорных акций пермского завода объявился претендент

В спор вокруг акций ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» вмешалось физлицо Ирина Деменева. ПНППК ранее попросило Арбитражный суд Пермского края признать бесхозными 305 акций ПАО, находящиеся на счетах 24 совладельцев ПНППК. Это составляет примерно 0,3% уставного капитала общества. ПАО просит зачислить акции на казначейский счет общества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Госпожа Деменева сообщила суду, что приходится внучкой акционера ПНППК Тамары Ижбулатовой, скончавшейся в 2006 году. Ее наследником стал сын (скончался в 2012 году), однако когда он принял наследство, в его составе акции пермского завода не значились. В марте госпожа Деменева подала заявление нотариусу о возобновлении наследственных дел к имуществу бывшего акционера ПНППК Тамары Ижбулатовой и ее сына. Однако суд отказался привлечь ее к спору с ПНППК в качестве третьего лица.

Всего в обращении находятся 130 тыс. акций приборостроительной компании, основную часть которых контролирует семья Алексея Андреева. Ранее стало известно, что свыше 30% акций ПАО может выкупить АО «Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”», подконтрольное Росимуществу. Приборостроительная компания сообщила также об обязательной оферте о выкупе ценных бумаг по цене 64,3 тыс. руб. за одну рублевую акцию.