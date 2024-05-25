Зампред РФ поддержал открытие в Перми центра по разработке БПЛА

Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, говорится в сообщении пресс-службы главы региона. Господин Чернышенко возглавляет оргкомитет «Пермь-300». Стороны обсудили реализации программы в рамках прошедшего юбилея Перми, а также вопросы социально-экономического развития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора Пермского края Фото: пресс-служба губернатора Пермского края

В частности, зампред поддержал концепцию создания на базе Пермского научно-образовательного центра (НОЦ) научно-производственного центра «Парма-БАС» по разработке отечественных беспилотных летательных аппаратов в крае.

Кроме того, Дмитрий Махонин и Дмитрий Чернышенко обсудили вопросы федеральной поддержки таких проектов, как капремонт, реконструкция и строительство объектов материально-технической базы вузов, в первую очередь, общежитий для студентов. Глава Прикамья подчеркнул, что регион со своей стороны намерен направлять софинансирование из краевого бюджета.

Глава региона рассказал о завершении строительства нового здания галереи, оно находится в высокой степени готовности. Здание Кафедрального собора, в котором раньше располагалось учреждение, также будет отреставрировано. Из него вывезены все фонды галереи, идут демонтажные работы. Определен подрядчик для разработки проектной и ремонтно-реставрационной документации. Эти работы должны завершиться в октябре этого года.