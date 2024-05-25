Алексей Демкин возглавит торговый дом «ПЗСП»

Как стало известно «Ъ-Прикамье», экс-зампред краевого правительства Алексей Демкин возглавит ООО «ТД “ПЗСП”». Источник, близкий к предприятию, подтвердил данные сведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сейчас компанию возглавляет его брат, депутат заксобрания и гендиректор АО «ПЗСП» Евгений Демкин. АО «ПЗСП» контролирует 95% долей торгового дома, еще 5% — сам бывший глава города. Выручка ООО в 2023 году составила 198 млн руб., чистая прибыль — 3,7 млн руб.

Алексей Демкин возглавлял мэрию Перми с 2020 по 2023 год, затем работал в должности заместителя председателя краевого правительства, откуда уволился по собственному желанию в апреле 2024 года.