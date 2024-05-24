«Без пяти минут сенсация со знаком "плюс"»

В России появился новый средний класс. По оценкам аналитиков «Сбера», речь идет о трех сферах экономики: обрабатывающей, строительной и IT. Там фиксируется резкий рост зарплат, причем подобные рекордные показатели держатся уже второй год. Представители данных отраслей стали чаще брать кредиты и даже сформировали новую категорию банковских клиентов. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе видит одной из задач государства сохранить эту тенденцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

В России без пяти минут сенсация, что-то много их в последнее время. Но это событие явно со знаком «плюс»: в стране, как выясняется, появился новый средний класс. Сразу нужно напомнить, что в последние несколько лет экономисты и иные знающие люди не то чтобы прямо справляли поминки по нему, но так всерьез казалось, что данная категория на текущем историческом этапе сошла на нет, можно и так выразиться. И это, по большому счету, не очень хороший показатель, поскольку принято считать, что именно средний класс является как бы самой перспективной прослойкой общества.

В 2020 году президент Владимир Путин заявил следующее: мол, не нужно сравнивать, что там у них на Западе и что у нас. В РФ представители среднего класса получают примерно от 17 тыс. руб. в месяц, то есть порядка $170 по нынешнему курсу. И таковых более 70% в нашем государстве. C одной стороны, вроде как положительный момент, поскольку средний класс как бы никуда и не делся. Но, с другой, бурной радости это не вызывало. Слишком уж большая разница в доходах получалась с чуждым Западом.

Нашлись даже такие, кто усомнился: класс как таковой, может быть, и есть, но насколько он средний — большой вопрос.

Между тем вернемся в настоящее, в 2024 год. Заглядываем в аналитику Сбербанка и что видим? Оказывается, буквально на пепелище старого появился новый средний класс. Речь идет о трех сферах: IT, строительстве и обрабатывающей промышленности. Там фиксируется рост зарплат аж до 27%. Опять необходимо пояснить, что понятие «средний класс» — это не совсем про деньги. Это люди грамотные, как правило, с высшим образованием. Иными словами, перспектива должна быть из класса среднего перейти в высшую категорию.

В СССР таких называли интеллигенцией, технической и гуманитарной. Есть такое полуофициальное мнение, что в свое время, уже в России, средний класс попал в немилость. Захотел, видите ли, чего-то большего — свободы, неблагодарный. В результате перешел в категорию граждан с доходом от 17 тыс. руб. в месяц. А теперь, получается, опять проявился.

С одной стороны, по идее нужно, опять же, порадоваться. А с другой, как-то боязно за новорожденного. Возникает соблазн взять этот самый накопившийся жирок, да и срезать. И насколько рост зарплат в указанных выше сегментах является обоснованным? И таким вопросом можно задаться. Не стоило бы этого делать, а то один маленький тощий плюс возьмет и превратится в большой жирный минус. Впрочем, это лишь ненаучное наблюдение, чисто по ощущениям. Пусть знающие люди решают, им всегда виднее.

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