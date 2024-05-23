Трамваи поедут без пилотов

В Москве начнутся испытания первого в России беспилотного трамвая. Об этом объявил Сергей Собянин на церемонии открытия Центра развития электротранспорта и беспилотных технологий, передает агентство городских новостей «Москва». Запуск такого трамвая власти планируют провести в три этапа. Первый начался 23 мая, он предполагает испытания только с водителем и системой, которая полностью дублирует его действия. Обкатывают трамвай по десятому маршруту от улицы Кулакова до станции метро «Щукинская». В конце 2024 года «умный» трамвай с дублером-водителем начнет возить пассажиров. А в конце 2025-го выйдет на линию уже в полностью беспилотном формате.

Ожидается, что к 2027 году более 80% парка трамваев будет оборудовано автоматизированной системой управления, говорится в материалах пресс-службы мэра Москвы. Эти планы волне реализуемы, считает научный директор института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин: «Например, беспилотный автобус — это прямое противоречие Венской конвенции, нужен особый правовой режим и так далее, а трамвай, да, можно.

В Москве есть целые маршруты, которые обособлены от общего потока транспортных средств. Технически это возможно сделать, дальше вопрос чрезвычайно простой — рынок труда. Грубо говоря, выгодно это или нет. Сколько мы платим водителю, и, соответственно, сколько стоит этот достаточно сложный технологический режим беспилотного управления трамваем? Думаю, пока эти вопросы все-таки не проходят, но эксперимент интересный».

Как отмечают эксперты, беспилотный общественный транспорт в России уже есть. Первым таким регионом стал Санкт-Петербург. С 2023 года в тестовом режиме на двух маршрутах там курсируют «умные» трамваи. Они частично беспилотные, то есть передвигаются с водителем-дублером. В апреле, во время тестовой обкатки нового умного ретровагона «Довлатов» произошла авария. По данным полиции, трамвай въехал в группу пешеходов, погибла женщина, еще два человека пострадали. По словам вагоновожатого, у «Довлатова» отказали тормоза, возбуждено уголовное дело.

Если к беспилотному метро (такое есть в Париже, Дубае и Гонконге) люди привыкли достаточно быстро. То на адаптацию к трамваям могут уйти десятки лет, считает председатель межрегиональной общественной организации «Союз пассажиров» Кирилл Янков: «Я хочу напомнить, что первому в мире беспилотному метрополитену во французском городе Лиль уже почти 40 лет. Но существует разница между беспилотным транспортом, который осуществляет движение по полностью выделенному пути, куда не попадет ни человек, ни животное, и тем, который едет в городском потоке, где может неожиданно выскочить собака, человек выбежать. Тем не менее технически это тоже достижимо.

Есть правовая проблема, потому что в правилах дорожного движения есть водитель. Нормативные акты, наверное, можно поправить, но остается психологическая проблема. Готовы ли пассажиры сесть в трамвай, в котором вообще нет человека на месте вагоновожатого? И наконец, роль человека в непредвиденных ситуациях. Наверное, в случае каких-то происшествий соответствующие городские службы могут быстро добраться до трамвая, с которым произошло какое-то происшествие. Но это не значит мгновенно. Иногда должна быть реакция в первые минуты, чтобы оказать первую помощь пострадавшему, предпринять меры по эвакуации людей из салона. Привыкание к беспилотному трамваю или автомобилю, я думаю, вопрос 10-15 лет».

С сегодняшнего дня также можно выпустить виртуальную «Тройку»,— рассказал Сергей Собянин. Система работает на базе QR-кодов и доступна в приложении «Метро Москвы». Сообщается, что виртуальную карту можно использовать во всех видах городского транспорта. Также, по словам мэра, в столице начался первый этап внедрения оплаты проезда по биометрии на МЦД.

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Екатерина Вихарева