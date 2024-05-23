Половина атак на промышленные предприятия России совершаются в нерабочее время, выяснили аналитики сервиса МТС RED. По их данным, отрасль с начала 2023 года столкнулась с более чем 20 тыс. атак. В большинстве случаев злоумышленники нацелены на незаметное проникновение и длительное скрытное присутствие в инфраструктуре промышленных предприятий, потому мониторинг должен носить круглосуточный характер, отмечают в МТС RED. Основным вектором угроз стал обход средств защиты — это треть всех случаев. На втором месте оказались вредоносные действия сотрудников. Каждый 10-й инцидент связан с нелегитимными действиями администраторов.

Председатель совета директоров и до недавнего времени генеральный директор Morgan Stanley Джеймс Горман объявил о намерении покинуть компанию в конце 2024 года.Кто станет преемником, пока не сообщалось. Джеймс Горман работает в Morgan Stanley с 2006 года. В 2010 году принял правление банком, который после мирового финансового кризиса находился на грани краха. Горману удалось наладить деятельность подразделения инвестбанкинга, а также значительно повысить объемы операций по управлению денежными средствами. В прошлом месяце Morgan Stanley отчитался о росте прибыли по итогам первого квартала на 14% в годовом сравнении, до $3,4 млрд, благодаря хорошим результатам подразделений по управлению активами, торговле ценными бумагами и инвестбанкингу на фоне пока еще высоких процентных ставок ФРС.

«Норникель» планирует строительство мощностей по выпуску платины в Бахрейне. Об этом 23 мая сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. В «Норникеле» оставили вопрос о строительстве площадки в Бахрейне без комментариев.