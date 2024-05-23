«Связь — дело непростое»

Государство последовательно борется с коррупцией — так в Кремле прокомментировали последние аресты высокопоставленных военных. 23 мая по обвинению в получении взятки суд оправил в СИЗО на два месяца замначальника Генштаба Вадима Шамарина. Одновременно следствие ходатайствует о смягчении меры пресечения бывшему командующему 58-й армией Южного военного округа Ивану Попову. Генерал-майора задержали на прошлой неделе по подозрению в мошенничестве в особо-крупном размере. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что власть проводит перестройку оборонных ведомств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

События развиваются следующим образом: 24 апреля арестован заместитель министра обороны Тимур Иванов, 14 мая — начальник главного управления кадров того же ведомства Юрий Кузнецов, 17 мая по делу о мошенничестве взят под стражу с перспективой перевода под домашний арест бывший командующий 58-й армией Южного военного округа Иван Попов, и 23 мая отправлен в СИЗО начальник Главного управления связи вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант Вадим Шамарин.

Во всех случаях обвинения схожие — либо взятка в особо крупном размере, либо мошенничество. При том, что Иванов и Кузнецов это, по сути, чиновники, тогда как Шамарин относится к Генштабу — он как бы снабженец, но военный. Попов же и вовсе боевой генерал, правда, от командования нынче отстраненный. Естественно, возникают вопросы. Как прикажете все это понимать? Создается такое впечатление, что вышеуказанный список пополнится новыми фамилиями, причем известными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков популярно объяснил, что государство российское и правоохранительные органы кампанейщиной не занимаются. Если что-то подобное и происходит, то это последовательная работа, в данном случае она направлена против коррупции. Что касается деталей, это не вопрос Кремля, это к следствию.

Тогда идем дальше. Генерал Шамарин, как сообщает Следственный комитет, обвиняется в получении взятки в 36 млн руб. от директора «Пермского телефонного завода "Телта"» Алексея Высокова и главного бухгалтера Елены Гришиной. Оба фигуранта задержаны, а деньги эти, по версии следствия, даны в обмен на расширение объемов госзаказа. В целом связь в России — дело непростое, это не секрет. И место начальника связи вооруженных сил, как мы видим, также неспокойное. Предшественник Шамарина, генерал-полковник Халил Арсланов также был арестован, и судили его в закрытом режиме. То есть последовательно бороться с коррупцией на данном направлении начали еще два года назад. И процесс этот, как мы видим, активно продолжается. При этом не является секретом тот факт, что дела со средствами связи в армии обстоят не лучшим образом.

И в целом есть некоторые основания предполагать, что промышленность отечественная, скажем так, не совсем впереди планеты всей в этом вопросе. Само по себе название «Пермский телефонный завод» как-то не совсем согласуется с терминами XXI века. Так и представляешь себе телефоны с диском, а даже и с кнопками. Но это больше похоже на прошлое столетие, нежели нынешнее.

Кажется, что здесь существует серьезная проблема под названием «современные технологии». И здесь мы, к великому сожалению, отличаемся от бывших западных недружественных партнеров. Не хватает Илона Маска. Впрочем, это тема отдельная и к делу не относится. Тем временем стало известно, в чем обвиняют бывшего боевого генерала Попова. По версии следствия, он причастен к хищению более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката на 130 млн руб.

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