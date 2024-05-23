Норвегия закрывается для туристов

Норвегия практически полностью запретила въезд россиянам. Остались лишь три исключения: через границу пропустят тех, кто приехал в страну по работе, учебе или, чтобы посетить близких родственников. Всем, у кого цели «непервостепенной важности», с 29 мая доступ будет закрыт. Причем ограничения распространяются на обладателей любой шенгенской визы, а не только норвежской. До весны 2022 года королевство еще выдавало россиянам документы.

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Правительство Норвегии объяснило ужесточение правил необходимостью поддержать союзников в реакции против боевых действий на Украине. Впрочем, возможности попасть в страну останутся, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России по выездному туризму Артур Мурадян: «Туристы, которые приобрели туры, предусматривающие въезд в Норвегию после 29 числа, могут воспользоваться той лазейкой, которой пользуются все наши граждане с действующей визой.

Можно въехать через третью страну Евросоюза, а далее внутренним транспортом Европы, который не имеет своего паспортного контроля, добраться до пункта назначения. Так люди ездят и в Финляндию, и в Эстонию. Конечно, отдельные эксцессы бывают, когда могут не пустить на борт, но они носят скорее редкий характер. Чтобы совсем не рисковать, можно поехать до ближайшей страны и пересесть там на машину.

Если вы летите, например, из Стамбула, Дубая, какого-то неевропейского города, тогда вы будете проходить паспортный контроль в Норвегии, и вас не пустят, невзирая на визу, чьей бы страны она ни была.

А если вы из Евросоюза прилетите, то это будет внутренний рейс, и вы как бы не въезжаете в Норвегию, вы въезжаете в конкретный город в рамках шенгенского соглашения. Просто посмотрят на ваш паспорт.

Вас могут не допустить на рейс, но это процедура, которая очень редко происходит. Запрещен первый въезд в страну, они просто присоединились к тем 11 странам, где это правило уже действует, теперь их стало 12».

До пандемии число российских туристов, которые провели в Норвегии хотя бы одну ночь, превышало 150 тыс. человек и росло год к году примерно на 10-15%, сообщали в Совете по туризму Норвегии Visit Norway. Многие россияне въезжали в Норвегию как самостоятельные туристы через автомобильный пограничный переход Стурскуг. К этому КПП теперь будет приковано особое внимание властей, говорится в заявлении норвежского правительства.

Другое направление, которое привлекало состоятельных туристов из России,— это архипелаг Шпицберген. Туры туда также оказались под угрозой полного закрытия, рассказал основатель компании Adventure Guide Алексей Юдин: «В Норвегии можно было находиться 24 часа транзитом. Люди прилетали в Мурманск, ехали в Киркенес, говорили, что они на самом деле летят не в Норвегию, и их пускали как транзитных пассажиров, если у них была, например, французская шенгенская виза.

Сейчас пришло объявление — не пускать всех граждан России с целью туризма, но непонятно, как это будет работать. И так поток был мизерный, из тех, кому очень надо. Добираться окружным Москва—Стамбул, Стамбул—Париж, Париж—Осло и делать для этого французскую визу только отдельные фанаты Норвегии хотели. Такой билет туда-обратно стоит примерно 150 тыс. руб. Единицы на таких условиях готовы были ехать.

Мы занимались таким экзотическим направлением как Шпицберген, это остров в Северном Ледовитом океане, он принадлежит Норвегии, но имеет уникальный статус территории международного сотрудничества. Там разрешена деятельность другим государствам. И у России там два поселка: Баренцбург и Пирамида. Мы обсуждали с постоянным клиентом отправку группы из шести-семи человек на Шпицберген в следующем году, но сейчас у нас возникли сомнения».

В 2022 году Норвегия почти перестала выдавать гражданам России туристические визы, а с октября 2023-го запрещен въезд в королевство и на легковых автомобилях с российскими номерами вместимостью до девяти человек. Въезд через внешнюю границу с целью туризма также запретили Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия. МИД России уже заявил, что со стороны Москвы последуют ответные меры на недружественные шаги Осло, которые, по словам официального представителя министерства Марии Захаровой, имеют «откровенно дискриминационный характер» и направлены на окончательное разрушение отношений между Россией и Норвегией.

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Светлана Белова