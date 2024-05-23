«Майор Гром» вступает в игру

Новый фильм «Майор Гром: Игра» обогнал «Джона Уика» по предпродажам. Российская картина успела заработать почти 30 млн руб. Четвертая часть «Джона Уика», которая вышла в 2023 году, на предпродажах собрала на 10 млн руб. меньше. В широкий прокат «Майор Гром» выходит 23 мая. Фильм основан на одноименной серии комиксов российского издательства Bubble comics.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По сюжету, после событий первой части полицейский Игорь Гром становится героем, известным каждому жителю Санкт-Петербурга. Но в городе появляется террорист по имени Призрак, который предлагает Грому сыграть в опасную игру.

Первая часть «Майор Гром: Чумной доктор» вышла в прокат в 2021-м. Тогда картина собрала 320 млн руб. при бюджете в 640 млн руб. Второй фильм франшизы, вероятно, будет более успешным, считает член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев: «Первый "Майор Гром" выходил в очень тяжелую для индустрии годину после локдауна, когда кинотеатры только открылись, но действовали ограничения по рассадке и так далее. Все эти моменты помешали фильму добиться тех цифр, на которые его создатели рассчитывали. Но собрал он очень слабо.

При этом дальнейшая судьба картины на стримингах, в том числе и на американском Netflix, была очень успешной,"Майор Гром" создал и раскачал свою фанбазу. К выходу второй картины лимитов по рассадкам в залах нет, и посещаемость восстановилась после COVID-19. Поэтому мы понимаем, что второй фильм соберет существенно больше, чем первый, и при этом у него может сложиться достаточно долгая прокатная судьба, так как это последний крупный фильм, выходящий на горизонте полугода».

Фильм получил смешанные отзывы критиков. А зрительский рейтинг на том же «Кинопоиске» пока не сформирован. Кинообозреватель “Ъ” Юлия Шагельман, которая уже посмотрела новую часть «Майора Грома», поделилась своими впечатлениями: «Скажу честно, мне было скучновато это смотреть. На мой взгляд, фильм довольно затянутый, хронометраж в почти три часа избыточен. Много времени тратится на экспозицию, а внятное действие начинается где-то минуте на 20-й.

Все-таки это картина ориентируется на голливудские образцы. Фильм несколько перегружен персонажами, которые не несут каких-то функций, никуда не ведущими сюжетными линиями, деталями, которые не складываются в стройную историю.

И если в первой картине были обаятельные герои, за счет эмпатии к которым можно было погрузиться в фильм, то здесь герои те же самые, но мы про них ничего нового не узнаем, они никак не развиваются, скорее, даже превращаются в символы самих себя. Режиссер Олег Трофим, как и многие русские режиссеры, в постановке экшенов по-прежнему сильно полагается на слоумоушен, на какие-то крупные планы, визуальные приемы, которые мы уже многократно видели, от них веет началом 2000-х. Все глянцево, взрывается и летает, но нового слова в этой сфере режиссер не говорит».

Впервые «Майора Грома» показали 26 апреля. Он стал фильмом закрытия Московского кинофестиваля.

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Дарья Фоменко