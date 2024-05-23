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Коммерсантъ FM
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«Автомобили украшены цитатами из "Маленького принца" и других произведений»

Дмитрий Гронский — о спецсерии авто, посвященной Антуану де Сент-Экзюпери

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, как DS Automobiles смог в дизайне автомобилей передать дух французского писателя и летчика, погибшего при невыясненных обстоятельствах.

Фото: DS Automobiles

Фото: DS Automobiles

Люди суеверные должны, конечно, насторожиться. Покупать автомобиль, названный в честь погибшего при невыясненных обстоятельствах летчика,— та еще тема. Впрочем, безрассудные водители, которым кажутся смешными стикеры на кузове типа «прикрой, атакую…», вероятно, есть не только в России, но и во Франции. Марка DS Automobiles подготовила спецверсии сразу нескольких своих моделей, приурочив их к 80-летию гибели Антуана де Сент-Экзюпери, знаменитого писателя, путешественника и авиатора.

Его самолет вылетел в разведывательный полет с острова Корсика 31 июля 1944 года, но на аэродром не вернулся. Что произошло, не было известно долгие десятилетия. Да, собственно, и сейчас неизвестно: был ли самолет сбит или потерпел крушение из-за технической неисправности. То, что случилось в сентябре 1998 года, можно считать настоящей фантастикой. Французский рыбак обнаружил в своей сети серебряный браслет, на котором прочитал имена писателя и его жены, а также адрес нью-йоркского издательства, где Сент-Экзюпери последние годы печатался. Спустя пять лет были обнаружены и обломки невернувшегося на Корсику самолета Lockheed P-38 Lightning с бортовым номером. Сейчас они представлены в экспозиции авиационного музея в Ле-Бурже.

Коллекция, посвященная Антуану де Сент-Экзюпери, включает в себя три модели: DS 3, DS 4 и DS 7. Все они окрашены в эксклюзивный цвет, получивший название «Ночной полет». Перламутровая краска состоит из пигментов, которые создают тонкие золотистые отблески, как звездное небо на рассвете. Интерьер затянут в грубую кожу коньячного цвета, приблизительно такая использовалась на сиденьях первых аэропланов. Рядом с панелью приборов вышивка, чем-то напоминающая след выхлопа поршневого двигателя самолета. А еще все автомобили украшены цитатами из «Маленького принца» и других произведений Антуана де Сент-Экзюпери. Так, на DS 3 можно прочитать «Для тех, кто путешествует, звезды — путеводители». Из чего можно сделать вывод, что штатная навигационная система этому автомобилю вроде как не нужна.

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