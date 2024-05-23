Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о киноминиатюрах художника и приемах, создающих ощущение ирреального.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Я продолжаю рассказ о серии сюрреалистических киноминиатюр Мана Рея. В прошлом дадаиста, сына еврейских эмигрантов из-под Ковно. Второе кино называлось Emak-Bakia («Оставь меня в покое»), 1926 год. Эксперименты с профессиональным операторским оборудованием, проигрывателем, кристаллами, освещением и искажающими зеркалами. Согласно замечаниям Мана Рея на показе, фильм был «чисто оптическим, сделанным так, чтобы нравиться только глазам».

За вибрирующим узором белого на черном фоне следует снимок ромашек, чередующихся между реальным и абстрактным. Ноги модели и художницы Кики де Монпарнас, возлюбленной и музы Мана Рея, которая позировала для многих его культовых фото-работ, таких как «Скрипка Энгра» (1924 год) и «Нуар и бланш» (1926 год), появляются в туфлях с Т-образным ремешком. Они танцуют чарльстон, в то время как рука чернокожего мужчины бренчит на банджо. Вскоре камера поворачивается, чтобы перевернуть море и небо, что является необычным ходом для Рея, который чаще использовал статичную камеру для съемки движения, это сродни оживлению фотографий. Заканчивает фильм небольшой трюк: Кики просыпается и обнаруживает, что ее закрытые веки были разрисованы так, чтобы выглядеть как открытые глаза, перекликаясь с глазами самого Мана Рея, смотрящего через объектив камеры.

Самый цельный из фильмов «Морская звезда» 1928 года показывает морскую звезду с волнообразными придатками, создавая эротический мотив среди сновидческих эпизодов. Интерпретация сюрреалистических произведений Робера Десноса, здесь также снялась Кики. В самом начале мы смотрим через что-то, что кажется размазанным стеклом, мужчина и женщина поднимаются по лестнице в спальню. Женщина соблазнительно раздевается и ложится. Мужчина уходит. В своей автобиографии Рей описывал процесс затемнения сцены, чтобы избежать цензуры, он использовал пропитанные листы желатина в качестве фильтра. Далее типичные сюрреалистические «штучки»: сцены поездов и пароходов в движении, газеты, развевающиеся на ветру, женщина с кинжалом в руках, двойная экспозиция с морской звездой в банке и второй мужчина, который уводит женщину от первого.