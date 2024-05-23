Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказала об аукционе, на котором были представлены часы Konstantin Chaykin Joker Sandmann Only Watch 2024.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Konstantin Chaykin Фото: Konstantin Chaykin

Об Only Watch я упоминала часто. Обычно — о лотах и результатах аукциона, а в прошлом году о нерадостном событии: в конце октября было объявлено о переносе благотворительного аукциона, который должен был быть юбилейным, 10-м по счету, на 2024 год. «Из-за неожиданного поворота событий», — написали в своем заявлении организаторы. «Из-за вопросов о том, как были израсходованы около $100 млн., собранных организацией, курирующей благотворительную деятельность», — чуть более конкретно формулируют журналисты. Видимо, вопросы все же решили. И ответы на них дали, потому что недавно 10-й аукцион все же состоялся.

Константин Чайкин, с которым мы в «Стиле» обсуждали ситуацию с торгами, от своего участия не отказался. Из вопросов, которыми задавался часовщик, одним из главных был о том, кому будет нужен «прошлогодний снег». Для торгов, запланированных на 2023 год, Константин создал ультрасложные часы «Звездочет», которые, как и другие лоты, активно перед торгами рекламировались. В итоге вопрос был решен созданием новых часов для 2024 года. Лотом стал уникальный экземпляр часов Joker Sandmann Only Watch 2024. Он ушел с молотка за 110 тыс. франков, превысив эстимейт (а это было 30 тыс. франков) почти в четыре раза.