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Коммерсантъ FM
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«Светопрозрачные витражи создадут здесь впечатление сотен ледяных фрагментов»

Светлана Бардина — о комплексе «Монблан» в Замоскворечье

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о новом проекте ГК «Галс-Девелопмент», где природные формы приобрели архитектурное воплощение.

Фото: ГК «Галс-Девелопмент»

Фото: ГК «Галс-Девелопмент»

Замоскворечье, Москва-река, Дом музыки. Пожалуй, уже этого достаточно для вдохновения, и архитекторы бюро СПИЧ его уловили, создавая образ нового элитного жилого комплекса «Монблан». Главной точкой внимания архитектурной концепции разновысотного ансамбля от группы компаний «Галс-Девелопмент» станет 27-этажная башня со скульптурным силуэтом в окружении еще пяти корпусов высотой 7 и 12 этажей.

Светопрозрачные витражи создадут здесь впечатление сотен ледяных фрагментов, словно это высочайшая вершина горного массива или настоящий кристалл в городской огранке. А натуральный известняк на среднеэтажных фасадах уравновесит высотный объем и задаст новый тон камерной Шлюзовой набережной. Получила развитие тема альпийской вершины и в общественных пространствах комплекса, и в благоустройстве. Центральная входная группа, клабхаус и шесть лобби каждой секции обладают собственным цветовым кодом и индивидуальными образами интерьеров, они плавно меняются по мере удаления от гранд-лобби, которое символизирует облик заснеженного горного пика. В приватном дворе-парке площадью около 7 тыс. кв. м предусмотрены зоны тихого отдыха и активного спорта, детские площадки и амфитеатр. Парк, по задумке бюро Scape, украсит арт-объект, олицетворяющий силы природы.

Максимальную инсоляцию и великолепные виды на воду и историческую часть города обеспечат окна в пол. Инженерное оснащение дома «Монблан» включает новейшие системы кондиционирования и многоступенчатой очистки и умягчения воды. Конечно, видеонаблюдение и система контроля доступа. Более дюжины скоростных лифтов премиального бренда и Wi-Fi на всей территории. Всего в комплексе будет 341 квартира, включая пять пентхаусов. Старт продаж уже начался.

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