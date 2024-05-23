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Коммерсантъ FM
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Пляжный сезон прогревает инфраструктуру

Достаточно ли в Москве и области мест для премиального отдыха у воды

Пляжи Подмосковья открываются с 1 июня. Власти заявили, что готовят к открытию более 200 зон отдыха. В рамках ежегодных процедур на пляжи завозят песок, ремонтируют дороги к ним и при необходимости заменяют душевые, лежаки и кабины для переодевания. Когда прогреются областные водоемы? И достаточно ли в регионе возможностей для VIP-отдыха? Расскажет Александр Мезенцев.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Несмотря на установившуюся в столице летнюю погоду, подмосковные водоемы будут доступны для купания значительно позже официальной даты начала пляжного сезона, говорит руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов: «Температура воздуха в первой половина мая в Подмосковье была на 5-5,5 градусов ниже обычной для этого времени года. Следовательно, водоемы настолько холодные, что им потребуется три-четыре недели хорошей летней температуры для прогрева для тех значений, которые позволят без опаски окунаться в воду. Нижний порог — +18 градусов. Наиболее вероятно, что купальный сезон без всяких оговорок наступит только не раньше середины июня».

Какие варианты отдыха у воды есть в столице

Правительство Подмосковья обещает оснастить пляжи всеми удобствами: от общественных туалетов и спасательных вышек, до волейбольных площадок и киосков с едой. Несмотря на всю инфраструктуру, купание разрешено далеко не на всех прибрежных территориях, рассказали “Ъ FM” в подмосковном отеле «Клязьма»: «Табличка о запрете купания стоит, потому что в водоемах Москвы и Московской области, согласно постановлению правительства региона, это не разрешено. Но в силу того, что люди все равно купаются, мы со своей стороны следим за чистотой дна. Пляж у нас тоже есть, пожалуйста. А что касается купания, на какой бы водоем вы ни приехали, даже там, где есть организованный пляж, там все равно будут стоять таблички, сообщающие, что купание запрещено».

“Ъ FM” выяснил, что к открытию пляжного сезона в областных отелях почти не осталось свободных номеров, а стоимость еще доступных вариантов размещения начинается от 90 тыс. руб. за пять ночей. Однако отдохнуть у воды можно и не покидая столицы: в 2023 году Роспотребнадзор выдал разрешение для купания шести пляжам в границах города. Москвичи, впрочем, предпочитают отдых за городом, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин: «На Северном речном вокзале есть вся инфраструктура — лежаки, зоны для отдыха, несколько подогреваемых бассейнов. Мне все-таки кажется, что когда люди говорят о пляжном отдыхе, они имеют в виду полноценный выезд на природу, в подмосковные отели и пансионаты, где есть водоемы. Как правило, выбирают объекты с крытыми подогреваемыми бассейнами, особенно если реки или водохранилища рядом нет».

Как москвичи спасаются от летней жары в городе

В столице и в области почти нет туристических объектов премиального уровня. Состоятельные москвичи пока все-таки выбирают для отдыха другие направления, соглашается директор по маркетингу и развитию компании «Консьерж» Кирилл Рябков: «От всего объема бывает один-два запроса, то есть это очень редко. В основном у москвичей есть свои загородные дома. Если даже клиент не хочет куда-то вылетать с пересадками, есть юг России — Сочи, Геленджик — где шикарные отели и бассейны и можно купаться. Если мы говорим о Подмосковье, то это Soho Country Club, непосредственно Москва — бассейн "Чайка", но запросы поступают редко».

По данным министерства благоустройства Московской области, в 2023 году в регионе открыли 203 пляжа, за сезон их посетило почти 850 тыс. человек.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Ульяна Горелова

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