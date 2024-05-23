Зарубежные СМИ: Зачем Великобритании досрочные парламентские выборы?

Досрочные парламентские выборы в Великобритании состоятся 4 июля. Об этом заявил премьер страны Риши Сунак по итогам заседания правительства. Ранее в беседе с королем Сунак попросил его распустить законодательный орган, и Карл III эту просьбу удовлетворил. Как пишет Reuters, правящая партия считает рискованным решение премьер-министра. Планировалось, что новый парламент изберут поздней осенью, однако Риши Сунак утверждает, что сейчас самый подходящий момент. Зарубежные СМИ обсуждают причины и последствия неожиданного решения премьера. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Свое заявление Риши Сунак делал на мокрой от дождя Даунинг-стрит. Его выступлению мешала не только погода, но и лейбористский гимн из 1990-х «Все может стать только лучше», который активисты включили через громкоговоритель. Правящая консервативная партия на это тревожное заявление отреагировала неодобрительно, сообщает The Guardian. А некоторые высокопоставленные тори намереваются направить письма о недоверии премьер-министру.

Выборы в парламент должны были состояться в октябре или ноябре, но на фоне снижения уровня инфляции британский премьер-министр решил рискнуть, полагают собеседники CNN. Опасность заключается в том, что консерваторы по итогам опросов общественного мнения проигрывают оппозиции как минимум двадцать процентных пунктов.

Экономика и угроза глобальной безопасности станет основным полем битвы, на котором Риши Сунак планирует строить кампанию, отмечает Sky News. С другой стороны, опрошенные телеканалом эксперты предполагают, что премьер-министр сдался и таким образом хочет сложить свои полномочия в правительстве. CNN соглашается, что шестинедельная предвыборная кампания для кабинета Сунака закончится печально.

В свою очередь, лейбористы во главе с Киром Стармером утверждают, что к выборам готовы, пишет The Guardian. И эксперты, и общество ожидают, что у Стармера есть все шансы стать новым премьером и выполнить свое обещание «остановить хаос».

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