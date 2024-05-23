Алюминий Pro

Обозреватель “Ъ FM” Григорий Колганов рассказывает, как алюминий применяется в косметологии и медицине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Балаев, Коммерсантъ Фото: Роман Балаев, Коммерсантъ

1892 год, американский дантист Вашингтон Шеффилд запускает производство зубной пасты в тюбиках. Прежде человечество пользовалось аптекарским порошком в бумажных пакетиках, что было крайне непрактично и негигиенично. Средство для чистки зубов в виде пасты изобрели еще в 1870-х, но повсеместное распространение оно получило именно с появлением тюбика. Поначалу он был оловянным, но вскоре его стали изготавливать из химически нейтрального, не вступающего в реакцию с другими элементами — алюминия.

Этот металл имеет давнюю историю в индустрии красоты и здоровья. Еще древние цивилизации обратили внимание на бактерицидные и заживляющие свойства глины, содержащей соли алюминия. «Маска Клеопатры» на основе белой глины сейчас продается в любом косметическом магазине как средство для улучшения состояния кожи. Маркетологи уверяют, что рецепт дошел до нас в неизменном виде от самой египетской царицы.

Так или иначе, алюминий сегодня активно применяется в косметологии не только в качестве конструктивного элемента в аппаратуре, но и как действующий компонент различных кремов, дезодорантов, мыла или средств после ожогов и укусов насекомых.

А еще на Земле, вероятно, не найдется человека, который хотя бы раз не употребил этот металл внутрь. Можно сказать, что на мельчайшую долю процента все мы состоим из алюминия. Он встречается практически в любых органах, участвуя в образовании фосфатных и белковых комплексов, процессах регенерации тканей и даже в пищеварении. 13-й элемент ежедневно попадает в наш организм с растительной пищей и водой.

Поэтому не стоит удивляться, что «крылатый металл» получил широкое распространение в медицине. И не только как материал для блистеров. С применением алюминия изготавливались некоторые вакцины – тут фармацевтам пригодилось его свойство поглощать кислоту и активизировать иммунную систему. По описанным еще во времена Клеопатры причинам он пользуется большой популярностью у дерматологов. Также выяснилось, что тринадцатый элемент обладает прекрасными адсорбирующими способностями, на его основе сегодня делают различные препараты от изжоги, гастрита и язв.

Здесь важно оговориться, что высокие концентрации алюминия, как и многих других природных веществ, не идут на пользу человеку. Но наш мудрый организм способен усваивать максимум 4% от поступающего внутрь 13-го элемента.

Словом, задачи совершить революцию в медицине перед алюминием не стоит. Но поддерживать здоровье и красоту без него было бы трудно.