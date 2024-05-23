В Советском районе Казани построят жилой комплекс из двух 19-этажных корпусов

Федеральный девелопер GloraX приобрёл земельный участок площадью 0,8 га в Советском районе Казани. Здесь планируется построить жилой комплекс общей площадью более 31 тыс. кв. м. Начало реализации проекта запланировано на конец этого года, а завершение строительства — на конец 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба компании GloraX Фото: Пресс-служба компании GloraX Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба компании GloraX Фото: Пресс-служба компании GloraX

Это уже третий по счету земельный участок, который GloraX приобретает в Казани. Проект представляет собой два разновысотных корпуса до 19 этажей, объединённых общим стилобатом, на котором обустроят закрытый зелёный двор. Помимо квартир в комплексе запроектированы машино-места и кладовые. Общая площадь недвижимости в рамках проекта составит 31 тыс. кв. м, при этом площадь продаваемого жилья — 15 тыс. кв. м.

«Мы усиливаем своё присутствие в регионе. Казань с её многовековой историей и традициями является приоритетным для нас направлением с точки зрения дальнейшего развития бизнеса. Новая площадка уже третья по счёту в Казани. Здесь мы реализуем современный проект, который станет новой архитектурной доминантой района. Мы будем рады предложить горожанам и инвесторам качественно новый продукт, в котором будет продумана каждая деталь», — прокомментировал Дмитрий Кашинский, президент GloraX.

Цена на этот участок может варьироваться от 200 млн до 500 млн руб. и более, — говорит директор компании «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.

Несмотря на близкое расположение школы и детского сада, неизвестно, в какой степени это влияет на стоимость участка. В Казани существует множество незастроенных участков с хорошим местоположением. Это связано не только с их ценой, но и с невозможностью получения разрешения на строительство, сообщила Анастасия Гизатова.

«Ъ-Казань»

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