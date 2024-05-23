«Байер» сдал назад

В среду итальянская «Аталанта» убила главную интригу футбольного сезона. Она оборвала колоссальную, в 51 матч, беспроигрышную серию «Байера», уничтожив немецкий клуб в финале Лиги Европы — 3:0. Героем встречи стал нигерийский нападающий Адемола Лукман, оформивший хет-трик. Он принес своей команде первый трофей за 60 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Paul Childs, Reuters Фото: Paul Childs, Reuters

Казалось, всё перед решающим матчем Лиги Европы «говорило» против «Аталанты». Накануне команда проиграла финал Кубка Италии, потеряв в добавок несколько важных игроков. Ее соперником стал «Байер», не проигрывавший никому почти целый сезон. Тренер соперника — Хаби Алонсо, признанный законодатель футбольной моды. А стиль тренера самой «Аталанты» — Джана Пьеро Гасперини — называют чуть ли не архаичным.

Но спасла «Аталанту» именно вера в свой путь, свою идентичность. Она сразу стала душить «Байер» фирменным персональным прессингом. Первый момент пришел на седьмой минуте, а вскоре Адемола Лукман вывел «Аталанту» вперед. Он замкнул поперечный пас Давиде Дзаппакосты. На 26-й минуте, не приходя в себя, «Байер» пропустил второй мяч. Лукман подобрал отскочивший мяч, протащил его до чужой штрафной и резко пробил под штангу.

Даже при счете 2:0 рисунок игры не изменился. «Байер» мучился, едва переходил свою половину поля, а «Аталанта» пёрла вперед, как бульдозер. К перерыву немецкий клуб очутился в знакомом положении. Его беспроигрышная серия висела на волоске.

Но ведь «Байер» не раз отыгрывался с «минус-2». В Лиге Европы так были биты «Карабах» и «Рома», в чемпионате Германии чудесных возвращений было больше. Сегодня был другой случай. Клуб из Леверкузена выглядел бледно, просто не был похож на себя.

Изменения, которые Хаби Алонсо сделал в перерыве, не сработали. «Байер» продолжал страдать, его суетливые атаки не приносили ничего. Последние сомнения в успехе «Аталанты» были развеяны на 75-й минуте: Лукман вновь безупречно завершил момент, созданный его партнерами, счет стал 3:0.

Тогда стало понятно, что фантастическая серия «Байера» — 51 матч без поражений во всех турнирах — вот-вот прервется. И прервется совершенно справедливо.

Российский полузащитник итальянской команды Алексей Миранчук в финале на поле не появился. Но в успехе команды он, вне всяких сомнений, поучаствовал. В 10 еврокубковых матчах россиянин отдал четыре голевые передачи.

Для «Аталанты» этот успех исторический. Команда из небольшого, с населением в 120 тысяч человек, города Бергамо завоевала первый европейский трофей. А еще это ее первый титул за 60 с лишним лет (победы во втором по силе дивизионе итальянского чемпионата — не в счет).

Феноменален этот успех и еще по одной причине. Дело в том, что состав «Аталанты» собран как минимум наполовину из классических неудачников — игроков, проваливших более серьезные вызовы, почти что списанных. Ее тренер имеет репутацию диктатора с очень сомнительными методиками работы. Ее финансовые возможности очень далеки от возможностей европейских грандов.

А «Байер» все равно подарил своим болельщикам замечательную сказку. В апреле он впервые в клубной истории выиграл чемпионат Германии. На пути к этому финалу он побил не один рекорд, не раз демонстрировал характер и свой особый футбольный почерк.

В субботу «Байер» завершит сезон матчем за Кубок Германии. В финале турнира леверкузенцам будет противостоять скромный «Кайзерслаутерн» из второй бундеслиги. «Аталанте» в этом сезоне осталось провести две встречи чемпионата страны, обе уже превратились в формальность. Команда Гасперини уже гарантировала себе место в Лиге чемпионов.

Роман Левищев