Ученый связал появление светящегося объекта в небе с ядерными учениями на юге РФ

Жители Краснодарского края ночью 22 мая наблюдали в небе необычный светящийся объект, приняв его за комету или НЛО. Заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов предположил, что это может быть связано с учениями по отработке подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, которые проходят в Южном военном округе (ЮВО), пишет 93.RU. Вторая версия ученого — сход с орбиты космического мусора (отработавший ракетоноситель).

«Сегодня начались ядерные учения в России. Запуски баллистических ракет присутствуют. То есть либо это космический мусор, что скорее всего, либо наблюдали материал после запусков ракет в рамках учений»,— цитирует издание Александра Иванова.

Видео необычного явления опубликовали все кубанские паблики.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Южном военном округе начался первый этап учений по подготовке и применению нестратегического ядерного оружия, сообщили в Минобороны РФ. Провести мероприятия поручил верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.

Наталья Решетняк

Оперативные новости «Ъ» из регионов Кубань, Адыгея, Крым в Telegram