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Александр Бастрыкин изучит жалобу пациентки на краснодарских хирургов

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин проконтролирует проверку, которую организовал региональный следком после жалобы пациентки на краснодарских хирургов. Об этом сообщается в Telegram-канале Информационного центра СКР.

В соцсетях сообщается, что якобы в результате врачебной ошибки 33-летняя женщина стала инвалидом. По версии пациентки, во время операции на ноге хирурги «повредили ей нерв и вырезали сухожилия». Также отмечается, что женщина оплатила операцию, хотя впоследствии выяснилось, что она была проведена в рамках программы обязательного медицинского страхования.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход проверки находится на контроле у руководителя следственного управления СК России по краю Андрея Маслова.

Ранее руководство Краснодарской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) опровергло информацию о якобы забытом тампоне в гайморовой пазухе пациентки.

Наталья Решетняк

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