Полиция продолжает поиски родителей брошенного на улице в Новороссийске ребенка

Полиция продолжает поиски родителей или родственников найденного в поселке Кирилловка (Новороссийск) мальчика, которому на вид 5 лет, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю. К поискам также подключился ПСО «Лиза Алерт».

По данным ведомства, оставленного одного на детской площадке ребенка обнаружили местные жители 21 мая и сообщили об этом в экстренные службы.

По данным «РИА Новости», мальчик не разговаривает. Предварительно установлено, что физический вред ребенку не причиняли. Проверка продолжается.

Всем, кто обладает какой-либо информацией, просьба сообщить по номерам телефонов: (8617) 60-55-10 или 102.

Приметы мальчика: рост 105 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Одежда: бежевая кофта, синие штаны, черные кроссовки.

Наталья Решетняк

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