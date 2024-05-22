Власти Анапы рассказали о восстановлении горевшего дома на улице Объездной

В Анапе в горевшем доме на улице Объездной проведен комплекс работ: демонтированы уничтоженные огнем 10-й и 11-й этажи, идет утепление, усиление и отделка перекрытий верхнего этажа, кровля готова на 90%. Об этом сообщил глава города Василий Швец в ходе встречи с погорельцами.

«Значительное время потребовалось на экспертизу, которая установила, что восстановлению верхние этажи не подлежат. Из 36 квартир, которые там находились, большинство владельцев получат социальные выплаты по утрате жилого помещения, а по каждому, кто не подпадает под эти меры, ситуация будет рассматриваться индивидуально»,— отметил господин Швец.

По его данным, с завтрашнего дня жильцы могут заходить в свои квартиры, чтобы проводить расчистку и ремонт. Управляющая компания приступит к восстановлению систем водоснабжения и водоотведения, электросетей.

Пожар в 11-этажном доме произошел вечером 13 февраля. Площадь возгорания достигла 1 тыс. кв. м. Из здания эвакуировали более 420 жильцов, один человек пострадал. Позднее появилась информация об обрушении мансарды на нижний этаж и переходе огня на квартиры.

Пострадавший дом является самостроем. Застройщику был предоставлен участок под жилищное строительство. Однако разрешения на строительство многоквартирного жилого дома тот не получил. Тем не менее возвел десятиэтажное здание с мансардным и подвальным этажами с нежилыми помещениями коммерческого назначения на первом этаже.

В 2011 году по факту незаконного строительства мэрия курорта обратилась в суд. Местные власти хотели добиться сноса незаконно возведенного дома, однако заявление было оставлено без рассмотрения из-за неявки сторон. В этом же году в судебном порядке было закреплено право собственности на жилые помещения. Ввод в эксплуатацию осуществлялся поквартирно.

Наталья Решетняк

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