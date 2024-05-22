Восемь этажей спустя

Администрация Сочи в апелляционной инстанции добивается сноса части комплекса апартаментов бизнес-класса Korse в центре курорта. Застройщик возвел 13 этажей вместо пяти и уже продал некоторые апартаменты. Суды с 2012 года удовлетворяли иски мэрии, а в 2020 году планировался демонтаж гостиницы, но в 2023-м суд встал на сторону застройщика. Юристы считают, что шансы на удовлетворение иска у мэрии еще есть, но истцу изначально следовало бы просить суд снести все здание.



Апартаменты, несмотря на идущие судебные споры, уже реализуются на сайтах продажи недвижимости

Фото: sochi.cian.ru

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу администрации Сочи на решение суда об отказе в удовлетворении иска к ООО «Новая техника» о сносе незаконно надстроенных этажей гостиницы бизнес-класса в центре курорта. Речь идет об апартаментном комплексе Korse (Курортный проспект, 71), который застройщик начал возводить в 2012 году.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Новая техника» зарегистрировано в 1992 году в Сочи. Основной вид деятельности — услуги по доставке продуктов питания, рестораны. Учредитель — Зураб Хорава. Убыток общества за 2015 год составил 1,2 млн руб. (более свежие финансовые показатели компании отсутствуют).

Из решения суда следует, что земельный участок площадью 2,9 тыс. кв. м под спорным объектом принадлежит ООО «Новая техника». В октябре 2011 года мэрия Сочи выдала обществу разрешение на строительство двухэтажной гостиницы общей площадью 1,4 тыс. кв. м. В мае 2012 года проверка выявила, что на спорном объекте ведутся работы по возведению уже четвертого этажа. Тогда же ответчику выдали разрешение на строительство пятиэтажного здания площадью 6,4 тыс. кв. м. Однако в августе того же года представители мэрии зафиксировали, что уже возведен восьмиэтажный объект.

В 2013 году мэрия Сочи обратилась в краевой арбитражный суд с иском к ООО «Новая техника» о сносе надстроенных этажей здания (с 5-го по 13-й). Требования были удовлетворены в полном объеме, апелляционная инстанция поддержала это решение. Однако в июне 2023 года застройщик подал заявление о пересмотре решений по вновь открывшимся обстоятельствам, заявив, что в 2022 году Центральный райсуд Сочи удовлетворил требования 11 человек о признании права собственности на недвижимое имущество в спорном здании. Истцы, как установлено в рамках дела, заключили договоры инвестирования в строительство гостиницы.

Судебная экспертиза показала, что гостиница соответствует строительным и противопожарным нормам. Специалист заключил, что при демонтаже конструкций из монолитного железобетона стен и перекрытий «произойдут механические повреждения конструктивных элементов здания начиная с пятого по цокольный этаж в виде трещин и скалываний». Они, как считает эксперт, приведут к разрушению строения, из-за чего возникнут подвижки грунтов, которые будут иметь механическое воздействие на соседние здания телерадиокомпании «Россия» и жилого дома по ул. Театральная, 11, а также на участки автодорог по Курортному проспекту и улице Театральная.

«Объект возможно эксплуатировать в построенном виде. При его эксплуатации не создается угроза безопасности третьих лиц»,— говорится в решении суда.

В октябре 2020 года мэрия Сочи сообщала, что начался снос восьми этажей самостроя. «К январю 2015 года, когда судом было принято решение о демонтаже незаконно надстроенных этажей, на участке был уже 13-этажный объект»,— комментировал тогда замначальника управления муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов.

В декабре 2023 года на сервисах бесплатных объявлений появилось сообщение о старте продаж апартаментов в АK Korse. Цена за квадратный метр составляла 600 тыс. руб. Несмотря на продолжающийся судебный спор о сносе объекта, на портале «ЦИАН» сегодня есть публикации о продаже двухкомнатных апартаментов площадью 60 кв. м в комплексе за 39 млн руб.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Антон Помазан полагает, что истцу следовало бы просить суд о сносе всего здания, однако изменить предмет требований в суде апелляционной инстанции уже будет невозможно. По его словам, тот факт, что в спорном объекте уже зарегистрировано право собственности за физическими лицами на отдельные помещения, сам по себе не мешает рассматривать иск о сносе объекта. «Реализовывать помещения в спорном объекте нельзя. Если здание признано самовольным строительством, у застройщика не возникает прав, которые он может передать по договору третьим лицам. У приобретателей помещений в спорном объекте появляется право на взыскание убытков с продавца»,— резюмирует господин Помазан.

Тат Гаспарян

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