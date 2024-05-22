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Коммерсантъ FM
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Корпоративные новости на “Ъ FM”

Альфа-банк провел в Москве конференцию Alfa-Talk, на которую собрал ведущих экспертов и индустриальных лидеров, чтобы рассмотреть актуальные темы в сфере инвестиционного бизнеса. Лидеры рынка высказали свое мнение по поводу развития экономики и денежно-кредитной политики, динамики ключевой ставки и политики ЦБ, а также актуальных трендов на рынке Private equity и внешнеэкономической деятельности. Среди приглашенных спикеров — заместители министра финансов, представители регулятора, Мосбиржи, топ-менеджеры крупнейших компаний, таких как «Автодом», «Сбер», X5 Group, ГК ФСК, «Уралкалий» и другие.

НОВАТЭК завершил размещение облигаций серии 001P-02 на пять лет с расчетами в рублях и объемом $750 млн, сообщила компания. Номинал одной облигации — $100. По данным «Интерфакса», в ходе сбора книги заявок ориентир ставки купона был дважды снижен суммарно на 25 б.п., а итоговый объем размещения в рублях увеличен.

Кипрский брокер Roemer Capital объявил оферту на выкуп американский депозитарных акций Cian. Компания планирует выкупить у инвесторов бумаги, которые учитываются в международном депозитарии Euroclear, сообщается на сайте брокера. Выкуп пройдет с дисконтом к рыночной стоимости акций по цене $7,4. Всего брокер планирует приобрести до 13,78 млн бумаг. Прием заявок на выкуп продлится до 24 июня.

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