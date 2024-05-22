В Новороссийске задержан мужчина, прикуривший сигарету от Вечного огня

Новороссийские полицейские задержали 46-летнего безработного мужчину, который прикурил сигарету от Вечного огня на Площади Героев, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«В настоящее время проводится проверка»,— говорится в сообщении.

Видеозапись инцидента появилась в городских пабликах 22 мая.

Федеральным законом от 05.04.2021 №59-ФЗ в России введена уголовная ответственность за публичное оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны. Вступившими в силу 16.04.2021 поправками внесены изменения в статью 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В перечень уголовных деяний, подпадающих под действие статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма», включены совершенные публично распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны.

Наталья Решетняк

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