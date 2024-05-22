«Не время сейчас бороться за чистоту географии»

В Кремле прокомментировали инициативу Министерства обороны об уточнении линии госграниц в Балтийском море. Документ появился на официальном государственном портале 21 мая, однако сейчас на данном ресурсе отсутствует. Предложение ведомства вызвало резкую реакцию соседних с Россией стран. В частности, Швеция начала дополнительно укреплять стратегически важный остров Готланд. Источник в российском МИДе опроверг все обвинения в планах насильственного изменения рубежей страны. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что подобный вопрос нуждается в дополнительной проработке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Министерство обороны РФ подготовило достаточно объемный документ, общий смысл которого в том, что нынешние границы государства в Балтийском море не соответствуют современной географической обстановке. Линии чертили по старым картам, поэтому все это требуется обновить. Далее приводятся подробности, что, где, как и чему не соответствует и какие участки подлежат обновлению. Соответствующее предложение военного ведомства появилось 21 мая на официальном портале проектов нормативных правовых актов. В тот же день стартовало общественное обсуждение данной инициативы.

Что представляет собой это самое общественное обсуждение в нынешних реалиях, объяснять не нужно. Правильно, давно пора. Что там уточнять? Нужно просто взять и сделать Балтийское море внутренним водоемом Российской Федерации. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на это заявил, что внешние рубежи, конечно же, необходимо укреплять, тем более уровень угроз значительно вырос. Но вот что касается проекта, обращайтесь в Минобороны, в Кремле сомневаются, что там есть политическая составляющая.

Да, здесь можно полностью согласиться с тем, что составляющая там исключительно географическая. Естественно, наши балтийские соседи, потенциальные участники обновления и уточнения, скажем так, проявили обеспокоенность.

Послов стали вызывать, заявления разные делать, что, мол, провокация это, причем очередная. Швеция перебрасывает дополнительные воинские контингенты на остров Готланд, что в Балтийском море. И главное — если у кого и были сомнения относительно вступления в НАТО, то теперь таковых, похоже, стало значительно меньше, а, может быть, не осталось вовсе. Какие-то они непонятливые эти бывшие партнеры, нервные. Сказано же, нет политики, вопрос исключительно технический, географический.

В итоге законопроект пропал с официального портала нормативных актов Российской Федерации. А, может быть, и не было его там вовсе, может, показалось. К слову, аналогичная судьба постигла и карточку об объявлении в розыск граждан Зеленского и Порошенко по линии МВД России. Источник в МИД РФ сообщил, что у Москвы не было и нет намерений по пересмотру на Балтике линии госграницы.

Что-то подсказывает, что не время сейчас бороться за чистоту географии. Последствия могут оказаться слишком уж неоднозначными. Более того, ведь найдутся такие, что скажут: кто у них в России решения принимает и с какой целью? Иной чиновник несоответствие на картах нашел, и вот он — повод к мировой войне.

Если же ставилась цель поиграть на нервах у недружественных стран, может, это и правильно. Только они могут так разнервничаться, что возьмут да нажмут на какую-нибудь кнопку.

Тем более сейчас активно дискутируется вопрос об отправке западных войск на Украину. И нужно как-то с мистикой разобраться: то есть бумага государственного значения, а то вдруг, раз, и исчезла. Чудеса да и только.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".