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Власти Новороссийска опубликовали полный список укрытий при атаках с воздуха

Администрация Новороссийска опубликовала полый список укрытий, где в случае чрезвычайной ситуации могут разместиться горожане. Всего в списке более 500 адресов.

«По вопросам санитарно-технического состояния указанных помещений обращаться в соответствующие управляющие компании», — уточнили в мэрии.

Кто должен открыть подвалы многоэтажек Кубани в случае ЧС

Список помещений, расположенных в Центральном районе, для укрытия населения:

  • ул. Советов, 52
  • ул. Советов, 58
  • ул. Советов, 60
  • ул. Советов, 66
  • ул. Советов, 68
  • ул. Советов, 70
  • ул. Глухова, 3
  • ул. Глухова, 6
  • ул. Глухова, 8
  • ул. Глухова, 14
  • ул. Глухова, 20
  • ул. Свердлова, 42
  • Скобликова проезд, 3
  • ул. Щедринская, 30
  • ул. Видова, 7
  • ул. Видова, 7А
  • ул. Алексеева, 22
  • ул. Алексеева, 25
  • ул. Алексеева, 50
  • ул. Алексеева, 54
  • ул. Грибоедова, 2
  • ул. Грибоедова, 9
  • ул. Грибоедова, 16
  • ул. Дзержинского, 120
  • ул. Дзержинского, 126
  • ул. Дзержинского, 128
  • ул. Дзержинского, 130
  • ул. Дзержинского, 134
  • ул. Дзержинского, 136
  • ул. Дзержинского, 138
  • ул. Дзержинского, 140
  • ул. Дзержинского, 150
  • ул. Дзержинского, 152
  • ул. Дзержинского, 154
  • ул. Дзержинского, 156
  • пр-кт Дзержинского, 57
  • Ермацкий пер., 12
  • Имени Адмирала
  • Серебрякова наб., 17
  • Имени Адмирала
  • Серебрякова наб., 29Д
  • корпус 1
  • Имени Адмирала
  • Серебрякова наб., 29Д
  • корпус 2
  • Имени Адмирала
  • Серебрякова наб., 29Г
  • Имени Адмирала
  • Серебрякова наб., 29В
  • Имени Адмирала
  • Серебрякова наб., 35
  • Имени Адмирала
  • Серебрякова наб., 49
  • Имени Адмирала
  • Серебрякова наб., 51
  • Имени Адмирала
  • Серебрякова наб., 53А
  • Имени Адмирала
  • Серебрякова наб., 55
  • Имени Адмирала
  • Серебрякова наб., 57
  • Имени Адмирала
  • Серебрякова наб., 57А
  • ул. Исаева, 1
  • ул. Исаева, 13
  • ул. Карла Маркса, 2
  • ул. Карла Маркса, 13
  • ул. Карла Маркса, 14
  • ул. Карла Маркса, 1/6
  • ул. Карла Маркса, 17
  • ул. Карла Маркса, 27
  • ул. Карла Маркса, 44
  • ул. Коммунистическая, 4
  • ул. Коммунистическая, 4А
  • ул. Конституции, 15
  • ул. Конституции, 22
  • ул. Корницкого, 24
  • ул. Куникова, 9
  • ул. Куникова, 11
  • ул. Куникова, 21
  • ул. Куникова, 55 корпус 1
  • ул. Куникова, 55 корпус 2
  • ул. Леднева, 2
  • ул. Леднева, 8
  • ул. Леднева, 2/4
  • ул. Леженина, 88А
  • ул. Лейтенанта Шмидта,
  • ул. Лейтенанта Шмидта,
  • 10
  • ул. Лейтенанта Шмидта,
  • 17
  • ул. Лейтенанта Шмидта,
  • 21
  • ул. Лейтенанта Шмидта,
  • 39
  • ул. Лейтенанта Шмидта,
  • 38/40
  • пр-кт Ленина, 9А
  • пр-кт Ленина, 9Б
  • пр-кт Ленина, 18
  • ул. Мира, 24
  • ул. Мира, 25
  • ул. Мира, 37
  • ул. Мира, 45
  • ул. Мира, 47
  • ул. Мира, 49
  • ул. Мира, 14/4
  • ул. Мира, 16/18
  • Мичуринский пер., 2
  • Мичуринский пер., 4
  • ул. Новороссийской
  • Республики, 1
  • ул. Новороссийской
  • Республики, 2А
  • ул. Новороссийской
  • Республики, 3
  • ул. Новороссийской
  • Республики, 8
  • ул. Новороссийской
  • Республики, 13
  • ул. Новороссийской
  • Республики, 28
  • ул. Победы, 19
  • ул. Революции 1905 года,
  • 21
  • ул. Революции 1905 года,
  • 35
  • ул. Рубина, 1
  • ул. Рубина, 3
  • ул. Свободы, 3/5
  • ул. Снайпера Рубахо, 10
  • ул. Снайпера Рубахо, 12
  • ул. Снайпера Рубахо, 14
  • ул. Снайпера Рубахо, 16
  • ул. Снайпера Рубахо, 23
  • ул. Суворовская, 1
  • ул. Суворовская, 13
  • ул. Суворовская, 15
  • ул. Суворовская, 19
  • ул. Суворовская, 32А
  • ул. Суворовская, 52
  • ул. Суворовская, 69
  • ул. Суворовская, 71
  • ул. Суворовская, 77
  • ул. Суворовская, 79
  • ул. Суворовская, 39/49
  • ул. Толстого, 31
  • ул. Цедрика, 20
  • ул. Чайковского, 10А
  • ул. Чайковского, 12А
  • ул. Челюскинцев, 11
  • ул. Челюскинцев, 14
  • ул. Челюскинцев, 24
  • ул. Челюскинцев, 47
  • ул. Черняховского, 3
  • ул. Черняховского, 17
  • ул. Черняховского, 19
  • ул. Черняховского, 21
  • ул. Шевченко, 22
  • ул. Шевченко, 24
  • ул. Шевченко, 55
  • ул. Энгельса, 66
  • ул. Энгельса, 74
  • ул. Энгельса, 76
  • ул. Энгельса, 78
  • ул. Энгельса, 79
  • ул. Энгельса, 80
  • ул. Энгельса, 82
  • ул. Энгельса, 84
  • ул. Энгельса, 93
  • ул. Энгельса, 95
  • ул. Энгельса, 98
  • ул. Губернского, 2А
  • ул. Губернского, 2
  • ул. Губернского, 3
  • ул. Губернского, 4
  • ул. Губернского, 13
  • ул. Губернского, 18
  • ул. Губернского, 28
  • ул. Губернского, 41
  • ул. Губернского, 50
  • ул. Губернского, 52
  • ул. Карамзина, 6
  • ул. Карамзина, 20
  • ул. Карамзина, 21
  • ул. Карамзина, 23
  • ул. Карамзина, 27
  • ул. Карамзина, 2/8
  • ул. Карамзина, 29
  • ул. Карамзина, 31
  • ул. Карамзина, 33
  • ул. Карамзина, 35
  • ул. Карамзина, 37
  • ул. Чехова, 20
  • ул. Карамзина, 41
  • ул. Карамзина, 43
  • ул. Карамзина, 45
  • ул. Карамзина, 49
  • ул. Карамзина, 51
  • ул. Карамзина, 51А
  • ул. Карамзина, 57
  • ул. Карамзина, 49/14
  • ул. Мира, 10
  • ул. Мира, 12
  • ул. Мира, 15
  • ул. Прямая, 33

Список помещений, расположенных для укрытия населения Южного внутригородского района:

  • ул. Благовещенская, 33
  • ул. Вербовая, 11
  • ул. Вербовая, 11А
  • ул. Вербовая, 13
  • ул. Вербовая, 15
  • ул. Вербовая, 17
  • ул. Вербовая, 21
  • ул. Волгоградская, 2
  • ул. Волгоградская, 4
  • ул. Волгоградская, 6
  • ул. Волгоградская, 8
  • ул. Волгоградская, 10
  • ул. Волгоградская, 12
  • ул. Волгоградская, 14
  • ул. Волгоградская, 16
  • ул. Волгоградская, 18
  • ул. Волгоградская, 20
  • ул. Волгоградская, 22
  • ул. Волгоградская, 24
  • ул. Волгоградская, 26А
  • ул. Волгоградская, 26
  • ул. Волгоградская, 28
  • ул. Волгоградская, 30
  • ул. Волгоградская, 32
  • ул. Волгоградская, 36
  • ул. Волгоградская, 38
  • ул. Волгоградская, 40
  • ул. Волгоградская, 42
  • ул. Волгоградская, 44
  • ул. Волгоградская, 48
  • ул. Волгоградская, 50
  • ул. Волгоградская, 52
  • ул. Волгоградская, 54
  • ул. Волгоградская, 34/1
  • ул. Героев Десантников, 3
  • ул. Героев Десантников, 5
  • ул. Героев Десантников, 7
  • ул. Героев Десантников, 9
  • ул. Героев Десантников, 10
  • ул. Героев Десантников, 11
  • ул. Героев Десантников, 12
  • ул. Героев Десантников, 14
  • ул. Героев Десантников, 15
  • ул. Героев Десантников, 17
  • ул. Героев Десантников, 18
  • ул. Героев Десантников, 19
  • ул. Героев Десантников, 20
  • ул. Героев Десантников, 23
  • ул. Героев Десантников, 24
  • ул. Героев Десантников, 25
  • ул. Героев Десантников, 27
  • ул. Героев Десантников, 28
  • ул. Героев Десантников, 30
  • ул. Героев Десантников, 31
  • ул. Героев Десантников, 32
  • ул. Героев Десантников, 34
  • ул. Героев Десантников, 36
  • ул. Героев Десантников, 37
  • ул. Героев Десантников, 38
  • ул. Героев Десантников, 39
  • ул. Героев Десантников, 49
  • ул. Героев Десантников, 51
  • ул. Героев Десантников, 53
  • ул. Героев Десантников, 55
  • ул. Героев Десантников, 55А
  • ул. Героев Десантников, 57
  • ул. Героев Десантников, 59
  • ул. Героев Десантников, 61
  • ул. Героев Десантников, 65 корпус 1
  • ул. Героев Десантников, 65 корпус 2
  • ул. Героев Десантников, 65 корпус 3
  • ул. Героев Десантников, 69
  • ул. Героев Десантников, 71
  • ул. Героев Десантников, 73
  • ул. Героев Десантников, 73А
  • ул. Героев Десантников, 75
  • ул. Героев Десантников, 81
  • ул. Героев Десантников, 83
  • ул. Героев Десантников, 85
  • ул. Героев Десантников, 91
  • ул. Героев Десантников, 95
  • ул. Героев Десантников, 97
  • ул. Григорьева, 8
  • ул. Григорьева, 10
  • ул. Григорьева, 27 корпус 2
  • ул. Григорьева, 27 корпус 3
  • пр-кт Дзержинского, 160
  • пр-кт Дзержинского, 162
  • пр-кт Дзержинского, 164
  • пр-кт Дзержинского, 164А
  • пр-кт Дзержинского, 168
  • пр-кт Дзержинского, 172
  • пр-кт Дзержинского, 174
  • пр-кт Дзержинского, 187
  • пр-кт Дзержинского, 189
  • пр-кт Дзержинского, 191
  • пр-кт Дзержинского, 192
  • пр-кт Дзержинского, 194
  • пр-кт Дзержинского, 195
  • пр-кт Дзержинского, 197
  • пр-кт Дзержинского, 198
  • пр-кт Дзержинского, 199А
  • пр-кт Дзержинского, 199
  • пр-кт Дзержинского, 201
  • пр-кт Дзержинского, 202
  • пр-кт Дзержинского, 203
  • пр-кт Дзержинского, 204
  • пр-кт Дзержинского, 205
  • пр-кт Дзержинского, 205А
  • пр-кт Дзержинского, 205Б
  • пр-кт Дзержинского, 206
  • пр-кт Дзержинского, 207
  • пр-кт Дзержинского, 209
  • пр-кт Дзержинского, 210
  • пр-кт Дзержинского, 215
  • пр-кт Дзержинского, 216А
  • пр-кт Дзержинского, 216
  • пр-кт Дзержинского, 219
  • пр-кт Дзержинского, 219А
  • пр-кт Дзержинского, 221
  • пр-кт Дзержинского, 223
  • пр-кт Дзержинского, 223А
  • пр-кт Дзержинского, 224
  • пр-кт Дзержинского, 225
  • пр-кт Дзержинского, 226
  • пр-кт Дзержинского, 228
  • пр-кт Дзержинского, 230
  • пр-кт Дзержинского, 231
  • пр-кт Дзержинского, 232
  • пр-кт Дзержинского, 234
  • пр-кт Дзержинского, 238
  • пр-кт Дзержинского, 240
  • пр-кт Дзержинского, 244 корпус 6
  • пр-кт Дзержинского, 244 корпус 7
  • пр-кт Дзержинского, 244 корпус 8
  • пр-кт Дзержинского, 244 корпус 9
  • пр-кт Дзержинского, 244 корпус 10
  • пр-кт Дзержинского, 244 корпус 11
  • пр-кт Дзержинского, 220/2
  • ул. Золотаревского, 2
  • ул. Золотаревского, 2А
  • ул. Золотаревского, 4
  • ул. Золотаревского, 8А
  • ул. Золотаревского, 8
  • ул. Золотаревского, 10
  • ул. Золотаревского, 12
  • с. Мысхако, ул. Изумрудная, 1
  • ул. Имени Алексея Матвейкина, 4
  • с. Мысхако, ул. Имени Георгия Соколова, 9
  • с. Мысхако, ул. Имени Георгия Соколова, 15
  • ул. Котанова, 1 корпус 1
  • ул. Котанова, 30
  • ул. Котанова, 40
  • ул. Куникова, 20А
  • ул. Куникова, 34
  • ул. Куникова, 36
  • ул. Куникова, 38
  • ул. Куникова, 40
  • ул. Куникова, 42
  • ул. Куникова, 44
  • ул. Куникова, 46
  • ул. Куникова, 48
  • ул. Куникова, 50
  • ул. Куникова, 50А
  • ул. Куникова, 52
  • ул. Куникова, 52А
  • ул. Куникова, 58
  • ул. Куникова, 58А
  • ул. Куникова, 60А
  • ул. Куникова, 62
  • ул. Куникова, 62А
  • ул. Куникова, 64
  • ул. Куникова, 64А
  • ул. Куникова, 66
  • ул. Куникова, 92Б
  • ул. Куникова, 92
  • ул. Куникова, 92А
  • ул. Куникова, 94
  • ул. Куникова, 102
  • ул. Куникова, 104
  • пр-кт Ленина, 31
  • пр-кт Ленина, 33
  • пр-кт Ленина, 47А
  • пр-кт Ленина, 52
  • пр-кт Ленина, 52А
  • пр-кт Ленина, 59
  • пр-кт Ленина, 61
  • пр-кт Ленина, 79
  • пр-кт Ленина, 81
  • пр-кт Ленина, 83
  • пр-кт Ленина, 85
  • пр-кт Ленина, 91А
  • пр-кт Ленина, 95Г
  • пр-кт Ленина, 95Д
  • пр-кт Ленина, 95И
  • пр-кт Ленина, 95Б корпус 1
  • пр-кт Ленина, 95Б корпус 2
  • пр-кт Ленина, 99
  • пр-кт Ленина, 101
  • пр-кт Ленина, 103
  • пр-кт Ленина, 105
  • пр-кт Ленина, 107
  • пр-кт Ленина, 109
  • пр-кт Ленина, 91/1
  • с. Мысхако, Любимый пер., 1
  • с. Мысхако, Любимый пер., 2
  • с. Мысхако, Любимый пер., 3
  • с. Мысхако, Любимый пер., 4
  • с. Мысхако, Любимый пер., 8
  • с. Мысхако, Любимый пер., 10
  • с. Мысхако, Любимый пер., 14
  • ул. Малоземельская, 3
  • ул. Малоземельская, 4
  • ул. Малоземельская, 5
  • ул. Малоземельская, 6
  • ул. Малоземельская, 7
  • ул. Малоземельская, 8
  • ул. Малоземельская, 9
  • ул. Малоземельская, 10
  • ул. Малоземельская, 11
  • ул. Малоземельская, 13
  • ул. Малоземельская, 14
  • ул. Малоземельская, 14А
  • ул. Малоземельская, 15
  • ул. Малоземельская, 19
  • ул. Малоземельская, 21
  • ул. Малоземельская, 23
  • ул. Молодежная, 28А
  • ул. Молодежная, 28
  • ул. Мурата Ахеджака, 3
  • ул. Мурата Ахеджака, 4
  • ул. Мурата Ахеджака, 6
  • ул. Мурата Ахеджака, 12 корпус 1
  • ул. Мурата Ахеджака, 16 корпус 1
  • ул. Мурата Ахеджака, 16 корпус 2
  • ул. Мурата Ахеджака, 18
  • ул. Мурата Ахеджака, 22
  • ул. Мурата Ахеджака, 24
  • ш. Мысхакское, 46
  • ш. Мысхакское, 50
  • ш. Мысхакское, 52
  • ш. Мысхакское, 54
  • ул. Пионерская, 8
  • ул. Пионерская, 12
  • ул. Пионерская, 15
  • ул. Пионерская, 17
  • ул. Пионерская, 18
  • ул. Пионерская, 19
  • ул. Пионерская, 21
  • ул. Пионерская, 23
  • ул. Пионерская, 23А корпус 2
  • ул. Пионерская, 25
  • ул. Пионерская, 37
  • ул. Пионерская, 43
  • ул. Пионерская, 45
  • ул. Ручейная, 29
  • ул. Суджукская, 45
  • с. Мысхако, Счастливый пер., 26
  • ул. Хворостянского, 1
  • ул. Хворостянского, 7
  • ул. Хворостянского, 9
  • ул. Хворостянского, 11
  • ул. Хворостянского, 11Б
  • ул. Хворостянского, 13
  • ул. Хворостянского, 13Б
  • ул. Хворостянского, 15
  • ул. Хворостянского, 21
  • ул. Хворостянского, 25
  • ул. Хворостянского, 25 корпус 1
  • ул. Хворостянского, 25 корпус 2
  • с. Мысхако, ул. Шоссейная, 1А
  • с. Мысхако, ул. Шоссейная, 27 корпус 1
  • с. Мысхако, ул. Шоссейная, 27 корпус 2
  • с. Мысхако, ул. Шоссейная, 29
  • с. Мысхако, ул. Шоссейная, 37
  • ул. Южная, 1
  • ул. Южная, 5
  • ул. Южная, 6
  • ул. Южная, 7
  • ул. Южная, 9
  • ул. Южная, 10
  • ул. Южная, 11
  • ул. Южная, 12
  • ул. Южная, 13
  • ул. Южная, 14
  • ул. Южная, 15
  • ул. Южная, 17
  • ул. Южная, 19
  • ул. Южная, 21
  • ул. Южная, 23
  • ул. Южная, 25
  • ул. Южная, 27
  • ул. Южная, 29
  • ул. Бориса Пупко, 3
  • ул. Бориса Пупко, 5
  • ул. Бориса Пупко, 5 корпус1
  • ул. Бориса Пупко, 8
  • ул. Бориса Пупко, 10
  • ул. Котанова, 1 корпус 1
  • ул. Котанова, 30
  • ул. Котанова, 40

Список помещений, расположенных для укрытия населения Восточного внутригородского района:

  • ул. Комсомольская, 22
  • ул. Лермонтова, 1
  • Литейный пер., 38
  • ул. Маркова, 7
  • ул. Аршинцева, 6
  • ул. Аршинцева, 10
  • ул. Аршинцева, 25А
  • ул. Аршинцева, 50
  • ул. Кольцовская, 35
  • ул. Межевая, 4
  • ул. Мефодиевская, 108
  • ул. Мефодиевская, 108А
  • ул. Мефодиевская, 110
  • ул. Мефодиевская, 112
  • ул. Михаила Борисова, 3
  • ул. Михаила Борисова, 11А
  • ул. Михаила Борисова, 12
  • ул. Михаила Борисова, 13
  • ул. Михаила Борисова, 14
  • ул. Михаила Борисова, 15
  • ул. Михаила Борисова, 15А
  • ул. Михаила Борисова, 17
  • ул. Михаила Борисова, 18

Список помещений, расположенных для укрытия населения Новороссийского внутригородского района (сельских округов):

  • п. Верхнебаканский, ул. 40 лет Октября, 10А
  • п. Верхнебаканский, ул. Привокзальная, 1
  • п. Верхнебаканский, ул. Коммунистическая, 5
  • п. Верхнебаканский, ул. Ленина, 24
  • п. Верхнебаканский, ул. Титан, 1
  • п. Верхнебаканский, ул. Титан, 4
  • п. Верхнебаканский, ул. Титан, 8
  • п. Верхнебаканский, ул. Титан, 10
  • п. Верхнебаканский, ул. Титан, 19
  • п. Верхнебаканский, ул. Титан, 21
  • п. Верхнебаканский, ул. Титан, 23
  • с. Большие Хутора, ул. Майская, 9
  • с. Большие Хутора, ул. Майская, 13
  • с. Гайдук, ул. Ленина, 13
  • с. Гайдук, ул. Труда, 9
  • ст-ца Раевская, ул. Ленина, 23
  • х. Семигорский, ул. Гагарина, 1
  • х. Семигорский, ул. Гагарина, 3
  • х. Семигорский, ул. Гагарина, 5
  • х. Семигорский, ул. Мухина, 1
  • х. Семигорский, ул. Мухина, 3
  • х. Семигорский, ул. Мухина, 5
  • х. Семигорский, ул. Мухина, 7

Наталья Решетняк

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