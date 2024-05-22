Власти Новороссийска опубликовали полный список укрытий при атаках с воздуха

Администрация Новороссийска опубликовала полый список укрытий, где в случае чрезвычайной ситуации могут разместиться горожане. Всего в списке более 500 адресов.

«По вопросам санитарно-технического состояния указанных помещений обращаться в соответствующие управляющие компании», — уточнили в мэрии.

Список помещений, расположенных в Центральном районе, для укрытия населения:

ул. Советов, 52

ул. Советов, 58

ул. Советов, 60

ул. Советов, 66

ул. Советов, 68

ул. Советов, 70

ул. Глухова, 3

ул. Глухова, 6

ул. Глухова, 8

ул. Глухова, 14

ул. Глухова, 20

ул. Свердлова, 42

Скобликова проезд, 3

ул. Щедринская, 30

ул. Видова, 7

ул. Видова, 7А

ул. Алексеева, 22

ул. Алексеева, 25

ул. Алексеева, 50

ул. Алексеева, 54

ул. Грибоедова, 2

ул. Грибоедова, 9

ул. Грибоедова, 16

ул. Дзержинского, 120

ул. Дзержинского, 126

ул. Дзержинского, 128

ул. Дзержинского, 130

ул. Дзержинского, 134

ул. Дзержинского, 136

ул. Дзержинского, 138

ул. Дзержинского, 140

ул. Дзержинского, 150

ул. Дзержинского, 152

ул. Дзержинского, 154

ул. Дзержинского, 156

пр-кт Дзержинского, 57

Ермацкий пер., 12

Имени Адмирала

Серебрякова наб., 17

Имени Адмирала

Серебрякова наб., 29Д

корпус 1

Имени Адмирала

Серебрякова наб., 29Д

корпус 2

Имени Адмирала

Серебрякова наб., 29Г

Имени Адмирала

Серебрякова наб., 29В

Имени Адмирала

Серебрякова наб., 35

Имени Адмирала

Серебрякова наб., 49

Имени Адмирала

Серебрякова наб., 51

Имени Адмирала

Серебрякова наб., 53А

Имени Адмирала

Серебрякова наб., 55

Имени Адмирала

Серебрякова наб., 57

Имени Адмирала

Серебрякова наб., 57А

ул. Исаева, 1

ул. Исаева, 13

ул. Карла Маркса, 2

ул. Карла Маркса, 13

ул. Карла Маркса, 14

ул. Карла Маркса, 1/6

ул. Карла Маркса, 17

ул. Карла Маркса, 27

ул. Карла Маркса, 44

ул. Коммунистическая, 4

ул. Коммунистическая, 4А

ул. Конституции, 15

ул. Конституции, 22

ул. Корницкого, 24

ул. Куникова, 9

ул. Куникова, 11

ул. Куникова, 21

ул. Куникова, 55 корпус 1

ул. Куникова, 55 корпус 2

ул. Леднева, 2

ул. Леднева, 8

ул. Леднева, 2/4

ул. Леженина, 88А

ул. Лейтенанта Шмидта,

5А

ул. Лейтенанта Шмидта,

10

ул. Лейтенанта Шмидта,

17

ул. Лейтенанта Шмидта,

21

ул. Лейтенанта Шмидта,

39

ул. Лейтенанта Шмидта,

38/40

пр-кт Ленина, 9А

пр-кт Ленина, 9Б

пр-кт Ленина, 18

ул. Мира, 24

ул. Мира, 25

ул. Мира, 37

ул. Мира, 45

ул. Мира, 47

ул. Мира, 49

ул. Мира, 14/4

ул. Мира, 16/18

Мичуринский пер., 2

Мичуринский пер., 4

ул. Новороссийской

Республики, 1

ул. Новороссийской

Республики, 2А

ул. Новороссийской

Республики, 3

ул. Новороссийской

Республики, 8

ул. Новороссийской

Республики, 13

ул. Новороссийской

Республики, 28

ул. Победы, 19

ул. Революции 1905 года,

21

ул. Революции 1905 года,

35

ул. Рубина, 1

ул. Рубина, 3

ул. Свободы, 3/5

ул. Снайпера Рубахо, 10

ул. Снайпера Рубахо, 12

ул. Снайпера Рубахо, 14

ул. Снайпера Рубахо, 16

ул. Снайпера Рубахо, 23

ул. Суворовская, 1

ул. Суворовская, 13

ул. Суворовская, 15

ул. Суворовская, 19

ул. Суворовская, 32А

ул. Суворовская, 52

ул. Суворовская, 69

ул. Суворовская, 71

ул. Суворовская, 77

ул. Суворовская, 79

ул. Суворовская, 39/49

ул. Толстого, 31

ул. Цедрика, 20

ул. Чайковского, 10А

ул. Чайковского, 12А

ул. Челюскинцев, 11

ул. Челюскинцев, 14

ул. Челюскинцев, 24

ул. Челюскинцев, 47

ул. Черняховского, 3

ул. Черняховского, 17

ул. Черняховского, 19

ул. Черняховского, 21

ул. Шевченко, 22

ул. Шевченко, 24

ул. Шевченко, 55

ул. Энгельса, 66

ул. Энгельса, 74

ул. Энгельса, 76

ул. Энгельса, 78

ул. Энгельса, 79

ул. Энгельса, 80

ул. Энгельса, 82

ул. Энгельса, 84

ул. Энгельса, 93

ул. Энгельса, 95

ул. Энгельса, 98

ул. Губернского, 2А

ул. Губернского, 2

ул. Губернского, 3

ул. Губернского, 4

ул. Губернского, 13

ул. Губернского, 18

ул. Губернского, 28

ул. Губернского, 41

ул. Губернского, 50

ул. Губернского, 52

ул. Карамзина, 6

ул. Карамзина, 20

ул. Карамзина, 21

ул. Карамзина, 23

ул. Карамзина, 27

ул. Карамзина, 2/8

ул. Карамзина, 29

ул. Карамзина, 31

ул. Карамзина, 33

ул. Карамзина, 35

ул. Карамзина, 37

ул. Чехова, 20

ул. Карамзина, 41

ул. Карамзина, 43

ул. Карамзина, 45

ул. Карамзина, 49

ул. Карамзина, 51

ул. Карамзина, 51А

ул. Карамзина, 57

ул. Карамзина, 49/14

ул. Мира, 10

ул. Мира, 12

ул. Мира, 15

ул. Прямая, 33

Список помещений, расположенных для укрытия населения Южного внутригородского района:

ул. Благовещенская, 33

ул. Вербовая, 11

ул. Вербовая, 11А

ул. Вербовая, 13

ул. Вербовая, 15

ул. Вербовая, 17

ул. Вербовая, 21

ул. Волгоградская, 2

ул. Волгоградская, 4

ул. Волгоградская, 6

ул. Волгоградская, 8

ул. Волгоградская, 10

ул. Волгоградская, 12

ул. Волгоградская, 14

ул. Волгоградская, 16

ул. Волгоградская, 18

ул. Волгоградская, 20

ул. Волгоградская, 22

ул. Волгоградская, 24

ул. Волгоградская, 26А

ул. Волгоградская, 26

ул. Волгоградская, 28

ул. Волгоградская, 30

ул. Волгоградская, 32

ул. Волгоградская, 36

ул. Волгоградская, 38

ул. Волгоградская, 40

ул. Волгоградская, 42

ул. Волгоградская, 44

ул. Волгоградская, 48

ул. Волгоградская, 50

ул. Волгоградская, 52

ул. Волгоградская, 54

ул. Волгоградская, 34/1

ул. Героев Десантников, 3

ул. Героев Десантников, 5

ул. Героев Десантников, 7

ул. Героев Десантников, 9

ул. Героев Десантников, 10

ул. Героев Десантников, 11

ул. Героев Десантников, 12

ул. Героев Десантников, 14

ул. Героев Десантников, 15

ул. Героев Десантников, 17

ул. Героев Десантников, 18

ул. Героев Десантников, 19

ул. Героев Десантников, 20

ул. Героев Десантников, 23

ул. Героев Десантников, 24

ул. Героев Десантников, 25

ул. Героев Десантников, 27

ул. Героев Десантников, 28

ул. Героев Десантников, 30

ул. Героев Десантников, 31

ул. Героев Десантников, 32

ул. Героев Десантников, 34

ул. Героев Десантников, 36

ул. Героев Десантников, 37

ул. Героев Десантников, 38

ул. Героев Десантников, 39

ул. Героев Десантников, 49

ул. Героев Десантников, 51

ул. Героев Десантников, 53

ул. Героев Десантников, 55

ул. Героев Десантников, 55А

ул. Героев Десантников, 57

ул. Героев Десантников, 59

ул. Героев Десантников, 61

ул. Героев Десантников, 65 корпус 1

ул. Героев Десантников, 65 корпус 2

ул. Героев Десантников, 65 корпус 3

ул. Героев Десантников, 69

ул. Героев Десантников, 71

ул. Героев Десантников, 73

ул. Героев Десантников, 73А

ул. Героев Десантников, 75

ул. Героев Десантников, 81

ул. Героев Десантников, 83

ул. Героев Десантников, 85

ул. Героев Десантников, 91

ул. Героев Десантников, 95

ул. Героев Десантников, 97

ул. Григорьева, 8

ул. Григорьева, 10

ул. Григорьева, 27 корпус 2

ул. Григорьева, 27 корпус 3

пр-кт Дзержинского, 160

пр-кт Дзержинского, 162

пр-кт Дзержинского, 164

пр-кт Дзержинского, 164А

пр-кт Дзержинского, 168

пр-кт Дзержинского, 172

пр-кт Дзержинского, 174

пр-кт Дзержинского, 187

пр-кт Дзержинского, 189

пр-кт Дзержинского, 191

пр-кт Дзержинского, 192

пр-кт Дзержинского, 194

пр-кт Дзержинского, 195

пр-кт Дзержинского, 197

пр-кт Дзержинского, 198

пр-кт Дзержинского, 199А

пр-кт Дзержинского, 199

пр-кт Дзержинского, 201

пр-кт Дзержинского, 202

пр-кт Дзержинского, 203

пр-кт Дзержинского, 204

пр-кт Дзержинского, 205

пр-кт Дзержинского, 205А

пр-кт Дзержинского, 205Б

пр-кт Дзержинского, 206

пр-кт Дзержинского, 207

пр-кт Дзержинского, 209

пр-кт Дзержинского, 210

пр-кт Дзержинского, 215

пр-кт Дзержинского, 216А

пр-кт Дзержинского, 216

пр-кт Дзержинского, 219

пр-кт Дзержинского, 219А

пр-кт Дзержинского, 221

пр-кт Дзержинского, 223

пр-кт Дзержинского, 223А

пр-кт Дзержинского, 224

пр-кт Дзержинского, 225

пр-кт Дзержинского, 226

пр-кт Дзержинского, 228

пр-кт Дзержинского, 230

пр-кт Дзержинского, 231

пр-кт Дзержинского, 232

пр-кт Дзержинского, 234

пр-кт Дзержинского, 238

пр-кт Дзержинского, 240

пр-кт Дзержинского, 244 корпус 6

пр-кт Дзержинского, 244 корпус 7

пр-кт Дзержинского, 244 корпус 8

пр-кт Дзержинского, 244 корпус 9

пр-кт Дзержинского, 244 корпус 10

пр-кт Дзержинского, 244 корпус 11

пр-кт Дзержинского, 220/2

ул. Золотаревского, 2

ул. Золотаревского, 2А

ул. Золотаревского, 4

ул. Золотаревского, 8А

ул. Золотаревского, 8

ул. Золотаревского, 10

ул. Золотаревского, 12

с. Мысхако, ул. Изумрудная, 1

ул. Имени Алексея Матвейкина, 4

с. Мысхако, ул. Имени Георгия Соколова, 9

с. Мысхако, ул. Имени Георгия Соколова, 15

ул. Котанова, 1 корпус 1

ул. Котанова, 30

ул. Котанова, 40

ул. Куникова, 20А

ул. Куникова, 34

ул. Куникова, 36

ул. Куникова, 38

ул. Куникова, 40

ул. Куникова, 42

ул. Куникова, 44

ул. Куникова, 46

ул. Куникова, 48

ул. Куникова, 50

ул. Куникова, 50А

ул. Куникова, 52

ул. Куникова, 52А

ул. Куникова, 58

ул. Куникова, 58А

ул. Куникова, 60А

ул. Куникова, 62

ул. Куникова, 62А

ул. Куникова, 64

ул. Куникова, 64А

ул. Куникова, 66

ул. Куникова, 92Б

ул. Куникова, 92

ул. Куникова, 92А

ул. Куникова, 94

ул. Куникова, 102

ул. Куникова, 104

пр-кт Ленина, 31

пр-кт Ленина, 33

пр-кт Ленина, 47А

пр-кт Ленина, 52

пр-кт Ленина, 52А

пр-кт Ленина, 59

пр-кт Ленина, 61

пр-кт Ленина, 79

пр-кт Ленина, 81

пр-кт Ленина, 83

пр-кт Ленина, 85

пр-кт Ленина, 91А

пр-кт Ленина, 95Г

пр-кт Ленина, 95Д

пр-кт Ленина, 95И

пр-кт Ленина, 95Б корпус 1

пр-кт Ленина, 95Б корпус 2

пр-кт Ленина, 99

пр-кт Ленина, 101

пр-кт Ленина, 103

пр-кт Ленина, 105

пр-кт Ленина, 107

пр-кт Ленина, 109

пр-кт Ленина, 91/1

с. Мысхако, Любимый пер., 1

с. Мысхако, Любимый пер., 2

с. Мысхако, Любимый пер., 3

с. Мысхако, Любимый пер., 4

с. Мысхако, Любимый пер., 8

с. Мысхако, Любимый пер., 10

с. Мысхако, Любимый пер., 14

ул. Малоземельская, 3

ул. Малоземельская, 4

ул. Малоземельская, 5

ул. Малоземельская, 6

ул. Малоземельская, 7

ул. Малоземельская, 8

ул. Малоземельская, 9

ул. Малоземельская, 10

ул. Малоземельская, 11

ул. Малоземельская, 13

ул. Малоземельская, 14

ул. Малоземельская, 14А

ул. Малоземельская, 15

ул. Малоземельская, 19

ул. Малоземельская, 21

ул. Малоземельская, 23

ул. Молодежная, 28А

ул. Молодежная, 28

ул. Мурата Ахеджака, 3

ул. Мурата Ахеджака, 4

ул. Мурата Ахеджака, 6

ул. Мурата Ахеджака, 12 корпус 1

ул. Мурата Ахеджака, 16 корпус 1

ул. Мурата Ахеджака, 16 корпус 2

ул. Мурата Ахеджака, 18

ул. Мурата Ахеджака, 22

ул. Мурата Ахеджака, 24

ш. Мысхакское, 46

ш. Мысхакское, 50

ш. Мысхакское, 52

ш. Мысхакское, 54

ул. Пионерская, 8

ул. Пионерская, 12

ул. Пионерская, 15

ул. Пионерская, 17

ул. Пионерская, 18

ул. Пионерская, 19

ул. Пионерская, 21

ул. Пионерская, 23

ул. Пионерская, 23А корпус 2

ул. Пионерская, 25

ул. Пионерская, 37

ул. Пионерская, 43

ул. Пионерская, 45

ул. Ручейная, 29

ул. Суджукская, 45

с. Мысхако, Счастливый пер., 26

ул. Хворостянского, 1

ул. Хворостянского, 7

ул. Хворостянского, 9

ул. Хворостянского, 11

ул. Хворостянского, 11Б

ул. Хворостянского, 13

ул. Хворостянского, 13Б

ул. Хворостянского, 15

ул. Хворостянского, 21

ул. Хворостянского, 25

ул. Хворостянского, 25 корпус 1

ул. Хворостянского, 25 корпус 2

с. Мысхако, ул. Шоссейная, 1А

с. Мысхако, ул. Шоссейная, 27 корпус 1

с. Мысхако, ул. Шоссейная, 27 корпус 2

с. Мысхако, ул. Шоссейная, 29

с. Мысхако, ул. Шоссейная, 37

ул. Южная, 1

ул. Южная, 5

ул. Южная, 6

ул. Южная, 7

ул. Южная, 9

ул. Южная, 10

ул. Южная, 11

ул. Южная, 12

ул. Южная, 13

ул. Южная, 14

ул. Южная, 15

ул. Южная, 17

ул. Южная, 19

ул. Южная, 21

ул. Южная, 23

ул. Южная, 25

ул. Южная, 27

ул. Южная, 29

ул. Бориса Пупко, 3

ул. Бориса Пупко, 5

ул. Бориса Пупко, 5 корпус1

ул. Бориса Пупко, 8

ул. Бориса Пупко, 10

ул. Котанова, 1 корпус 1

ул. Котанова, 30

ул. Котанова, 40

Список помещений, расположенных для укрытия населения Восточного внутригородского района:

ул. Комсомольская, 22

ул. Лермонтова, 1

Литейный пер., 38

ул. Маркова, 7

ул. Аршинцева, 6

ул. Аршинцева, 10

ул. Аршинцева, 25А

ул. Аршинцева, 50

ул. Кольцовская, 35

ул. Межевая, 4

ул. Мефодиевская, 108

ул. Мефодиевская, 108А

ул. Мефодиевская, 110

ул. Мефодиевская, 112

ул. Михаила Борисова, 3

ул. Михаила Борисова, 11А

ул. Михаила Борисова, 12

ул. Михаила Борисова, 13

ул. Михаила Борисова, 14

ул. Михаила Борисова, 15

ул. Михаила Борисова, 15А

ул. Михаила Борисова, 17

ул. Михаила Борисова, 18

Список помещений, расположенных для укрытия населения Новороссийского внутригородского района (сельских округов):

п. Верхнебаканский, ул. 40 лет Октября, 10А

п. Верхнебаканский, ул. Привокзальная, 1

п. Верхнебаканский, ул. Коммунистическая, 5

п. Верхнебаканский, ул. Ленина, 24

п. Верхнебаканский, ул. Титан, 1

п. Верхнебаканский, ул. Титан, 4

п. Верхнебаканский, ул. Титан, 8

п. Верхнебаканский, ул. Титан, 10

п. Верхнебаканский, ул. Титан, 19

п. Верхнебаканский, ул. Титан, 21

п. Верхнебаканский, ул. Титан, 23

с. Большие Хутора, ул. Майская, 9

с. Большие Хутора, ул. Майская, 13

с. Гайдук, ул. Ленина, 13

с. Гайдук, ул. Труда, 9

ст-ца Раевская, ул. Ленина, 23

х. Семигорский, ул. Гагарина, 1

х. Семигорский, ул. Гагарина, 3

х. Семигорский, ул. Гагарина, 5

х. Семигорский, ул. Мухина, 1

х. Семигорский, ул. Мухина, 3

х. Семигорский, ул. Мухина, 5

х. Семигорский, ул. Мухина, 7

Наталья Решетняк

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