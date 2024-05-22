Власти Новороссийска опубликовали полный список укрытий при атаках с воздуха
Администрация Новороссийска опубликовала полый список укрытий, где в случае чрезвычайной ситуации могут разместиться горожане. Всего в списке более 500 адресов.
«По вопросам санитарно-технического состояния указанных помещений обращаться в соответствующие управляющие компании», — уточнили в мэрии.
Список помещений, расположенных в Центральном районе, для укрытия населения:
- ул. Советов, 52
- ул. Советов, 58
- ул. Советов, 60
- ул. Советов, 66
- ул. Советов, 68
- ул. Советов, 70
- ул. Глухова, 3
- ул. Глухова, 6
- ул. Глухова, 8
- ул. Глухова, 14
- ул. Глухова, 20
- ул. Свердлова, 42
- Скобликова проезд, 3
- ул. Щедринская, 30
- ул. Видова, 7
- ул. Видова, 7А
- ул. Алексеева, 22
- ул. Алексеева, 25
- ул. Алексеева, 50
- ул. Алексеева, 54
- ул. Грибоедова, 2
- ул. Грибоедова, 9
- ул. Грибоедова, 16
- ул. Дзержинского, 120
- ул. Дзержинского, 126
- ул. Дзержинского, 128
- ул. Дзержинского, 130
- ул. Дзержинского, 134
- ул. Дзержинского, 136
- ул. Дзержинского, 138
- ул. Дзержинского, 140
- ул. Дзержинского, 150
- ул. Дзержинского, 152
- ул. Дзержинского, 154
- ул. Дзержинского, 156
- пр-кт Дзержинского, 57
- Ермацкий пер., 12
- Имени Адмирала
- Серебрякова наб., 17
- Имени Адмирала
- Серебрякова наб., 29Д
- корпус 1
- Имени Адмирала
- Серебрякова наб., 29Д
- корпус 2
- Имени Адмирала
- Серебрякова наб., 29Г
- Имени Адмирала
- Серебрякова наб., 29В
- Имени Адмирала
- Серебрякова наб., 35
- Имени Адмирала
- Серебрякова наб., 49
- Имени Адмирала
- Серебрякова наб., 51
- Имени Адмирала
- Серебрякова наб., 53А
- Имени Адмирала
- Серебрякова наб., 55
- Имени Адмирала
- Серебрякова наб., 57
- Имени Адмирала
- Серебрякова наб., 57А
- ул. Исаева, 1
- ул. Исаева, 13
- ул. Карла Маркса, 2
- ул. Карла Маркса, 13
- ул. Карла Маркса, 14
- ул. Карла Маркса, 1/6
- ул. Карла Маркса, 17
- ул. Карла Маркса, 27
- ул. Карла Маркса, 44
- ул. Коммунистическая, 4
- ул. Коммунистическая, 4А
- ул. Конституции, 15
- ул. Конституции, 22
- ул. Корницкого, 24
- ул. Куникова, 9
- ул. Куникова, 11
- ул. Куникова, 21
- ул. Куникова, 55 корпус 1
- ул. Куникова, 55 корпус 2
- ул. Леднева, 2
- ул. Леднева, 8
- ул. Леднева, 2/4
- ул. Леженина, 88А
- ул. Лейтенанта Шмидта,
- 5А
- ул. Лейтенанта Шмидта,
- 10
- ул. Лейтенанта Шмидта,
- 17
- ул. Лейтенанта Шмидта,
- 21
- ул. Лейтенанта Шмидта,
- 39
- ул. Лейтенанта Шмидта,
- 38/40
- пр-кт Ленина, 9А
- пр-кт Ленина, 9Б
- пр-кт Ленина, 18
- ул. Мира, 24
- ул. Мира, 25
- ул. Мира, 37
- ул. Мира, 45
- ул. Мира, 47
- ул. Мира, 49
- ул. Мира, 14/4
- ул. Мира, 16/18
- Мичуринский пер., 2
- Мичуринский пер., 4
- ул. Новороссийской
- Республики, 1
- ул. Новороссийской
- Республики, 2А
- ул. Новороссийской
- Республики, 3
- ул. Новороссийской
- Республики, 8
- ул. Новороссийской
- Республики, 13
- ул. Новороссийской
- Республики, 28
- ул. Победы, 19
- ул. Революции 1905 года,
- 21
- ул. Революции 1905 года,
- 35
- ул. Рубина, 1
- ул. Рубина, 3
- ул. Свободы, 3/5
- ул. Снайпера Рубахо, 10
- ул. Снайпера Рубахо, 12
- ул. Снайпера Рубахо, 14
- ул. Снайпера Рубахо, 16
- ул. Снайпера Рубахо, 23
- ул. Суворовская, 1
- ул. Суворовская, 13
- ул. Суворовская, 15
- ул. Суворовская, 19
- ул. Суворовская, 32А
- ул. Суворовская, 52
- ул. Суворовская, 69
- ул. Суворовская, 71
- ул. Суворовская, 77
- ул. Суворовская, 79
- ул. Суворовская, 39/49
- ул. Толстого, 31
- ул. Цедрика, 20
- ул. Чайковского, 10А
- ул. Чайковского, 12А
- ул. Челюскинцев, 11
- ул. Челюскинцев, 14
- ул. Челюскинцев, 24
- ул. Челюскинцев, 47
- ул. Черняховского, 3
- ул. Черняховского, 17
- ул. Черняховского, 19
- ул. Черняховского, 21
- ул. Шевченко, 22
- ул. Шевченко, 24
- ул. Шевченко, 55
- ул. Энгельса, 66
- ул. Энгельса, 74
- ул. Энгельса, 76
- ул. Энгельса, 78
- ул. Энгельса, 79
- ул. Энгельса, 80
- ул. Энгельса, 82
- ул. Энгельса, 84
- ул. Энгельса, 93
- ул. Энгельса, 95
- ул. Энгельса, 98
- ул. Губернского, 2А
- ул. Губернского, 2
- ул. Губернского, 3
- ул. Губернского, 4
- ул. Губернского, 13
- ул. Губернского, 18
- ул. Губернского, 28
- ул. Губернского, 41
- ул. Губернского, 50
- ул. Губернского, 52
- ул. Карамзина, 6
- ул. Карамзина, 20
- ул. Карамзина, 21
- ул. Карамзина, 23
- ул. Карамзина, 27
- ул. Карамзина, 2/8
- ул. Карамзина, 29
- ул. Карамзина, 31
- ул. Карамзина, 33
- ул. Карамзина, 35
- ул. Карамзина, 37
- ул. Чехова, 20
- ул. Карамзина, 41
- ул. Карамзина, 43
- ул. Карамзина, 45
- ул. Карамзина, 49
- ул. Карамзина, 51
- ул. Карамзина, 51А
- ул. Карамзина, 57
- ул. Карамзина, 49/14
- ул. Мира, 10
- ул. Мира, 12
- ул. Мира, 15
- ул. Прямая, 33
Список помещений, расположенных для укрытия населения Южного внутригородского района:
- ул. Благовещенская, 33
- ул. Вербовая, 11
- ул. Вербовая, 11А
- ул. Вербовая, 13
- ул. Вербовая, 15
- ул. Вербовая, 17
- ул. Вербовая, 21
- ул. Волгоградская, 2
- ул. Волгоградская, 4
- ул. Волгоградская, 6
- ул. Волгоградская, 8
- ул. Волгоградская, 10
- ул. Волгоградская, 12
- ул. Волгоградская, 14
- ул. Волгоградская, 16
- ул. Волгоградская, 18
- ул. Волгоградская, 20
- ул. Волгоградская, 22
- ул. Волгоградская, 24
- ул. Волгоградская, 26А
- ул. Волгоградская, 26
- ул. Волгоградская, 28
- ул. Волгоградская, 30
- ул. Волгоградская, 32
- ул. Волгоградская, 36
- ул. Волгоградская, 38
- ул. Волгоградская, 40
- ул. Волгоградская, 42
- ул. Волгоградская, 44
- ул. Волгоградская, 48
- ул. Волгоградская, 50
- ул. Волгоградская, 52
- ул. Волгоградская, 54
- ул. Волгоградская, 34/1
- ул. Героев Десантников, 3
- ул. Героев Десантников, 5
- ул. Героев Десантников, 7
- ул. Героев Десантников, 9
- ул. Героев Десантников, 10
- ул. Героев Десантников, 11
- ул. Героев Десантников, 12
- ул. Героев Десантников, 14
- ул. Героев Десантников, 15
- ул. Героев Десантников, 17
- ул. Героев Десантников, 18
- ул. Героев Десантников, 19
- ул. Героев Десантников, 20
- ул. Героев Десантников, 23
- ул. Героев Десантников, 24
- ул. Героев Десантников, 25
- ул. Героев Десантников, 27
- ул. Героев Десантников, 28
- ул. Героев Десантников, 30
- ул. Героев Десантников, 31
- ул. Героев Десантников, 32
- ул. Героев Десантников, 34
- ул. Героев Десантников, 36
- ул. Героев Десантников, 37
- ул. Героев Десантников, 38
- ул. Героев Десантников, 39
- ул. Героев Десантников, 49
- ул. Героев Десантников, 51
- ул. Героев Десантников, 53
- ул. Героев Десантников, 55
- ул. Героев Десантников, 55А
- ул. Героев Десантников, 57
- ул. Героев Десантников, 59
- ул. Героев Десантников, 61
- ул. Героев Десантников, 65 корпус 1
- ул. Героев Десантников, 65 корпус 2
- ул. Героев Десантников, 65 корпус 3
- ул. Героев Десантников, 69
- ул. Героев Десантников, 71
- ул. Героев Десантников, 73
- ул. Героев Десантников, 73А
- ул. Героев Десантников, 75
- ул. Героев Десантников, 81
- ул. Героев Десантников, 83
- ул. Героев Десантников, 85
- ул. Героев Десантников, 91
- ул. Героев Десантников, 95
- ул. Героев Десантников, 97
- ул. Григорьева, 8
- ул. Григорьева, 10
- ул. Григорьева, 27 корпус 2
- ул. Григорьева, 27 корпус 3
- пр-кт Дзержинского, 160
- пр-кт Дзержинского, 162
- пр-кт Дзержинского, 164
- пр-кт Дзержинского, 164А
- пр-кт Дзержинского, 168
- пр-кт Дзержинского, 172
- пр-кт Дзержинского, 174
- пр-кт Дзержинского, 187
- пр-кт Дзержинского, 189
- пр-кт Дзержинского, 191
- пр-кт Дзержинского, 192
- пр-кт Дзержинского, 194
- пр-кт Дзержинского, 195
- пр-кт Дзержинского, 197
- пр-кт Дзержинского, 198
- пр-кт Дзержинского, 199А
- пр-кт Дзержинского, 199
- пр-кт Дзержинского, 201
- пр-кт Дзержинского, 202
- пр-кт Дзержинского, 203
- пр-кт Дзержинского, 204
- пр-кт Дзержинского, 205
- пр-кт Дзержинского, 205А
- пр-кт Дзержинского, 205Б
- пр-кт Дзержинского, 206
- пр-кт Дзержинского, 207
- пр-кт Дзержинского, 209
- пр-кт Дзержинского, 210
- пр-кт Дзержинского, 215
- пр-кт Дзержинского, 216А
- пр-кт Дзержинского, 216
- пр-кт Дзержинского, 219
- пр-кт Дзержинского, 219А
- пр-кт Дзержинского, 221
- пр-кт Дзержинского, 223
- пр-кт Дзержинского, 223А
- пр-кт Дзержинского, 224
- пр-кт Дзержинского, 225
- пр-кт Дзержинского, 226
- пр-кт Дзержинского, 228
- пр-кт Дзержинского, 230
- пр-кт Дзержинского, 231
- пр-кт Дзержинского, 232
- пр-кт Дзержинского, 234
- пр-кт Дзержинского, 238
- пр-кт Дзержинского, 240
- пр-кт Дзержинского, 244 корпус 6
- пр-кт Дзержинского, 244 корпус 7
- пр-кт Дзержинского, 244 корпус 8
- пр-кт Дзержинского, 244 корпус 9
- пр-кт Дзержинского, 244 корпус 10
- пр-кт Дзержинского, 244 корпус 11
- пр-кт Дзержинского, 220/2
- ул. Золотаревского, 2
- ул. Золотаревского, 2А
- ул. Золотаревского, 4
- ул. Золотаревского, 8А
- ул. Золотаревского, 8
- ул. Золотаревского, 10
- ул. Золотаревского, 12
- с. Мысхако, ул. Изумрудная, 1
- ул. Имени Алексея Матвейкина, 4
- с. Мысхако, ул. Имени Георгия Соколова, 9
- с. Мысхако, ул. Имени Георгия Соколова, 15
- ул. Котанова, 1 корпус 1
- ул. Котанова, 30
- ул. Котанова, 40
- ул. Куникова, 20А
- ул. Куникова, 34
- ул. Куникова, 36
- ул. Куникова, 38
- ул. Куникова, 40
- ул. Куникова, 42
- ул. Куникова, 44
- ул. Куникова, 46
- ул. Куникова, 48
- ул. Куникова, 50
- ул. Куникова, 50А
- ул. Куникова, 52
- ул. Куникова, 52А
- ул. Куникова, 58
- ул. Куникова, 58А
- ул. Куникова, 60А
- ул. Куникова, 62
- ул. Куникова, 62А
- ул. Куникова, 64
- ул. Куникова, 64А
- ул. Куникова, 66
- ул. Куникова, 92Б
- ул. Куникова, 92
- ул. Куникова, 92А
- ул. Куникова, 94
- ул. Куникова, 102
- ул. Куникова, 104
- пр-кт Ленина, 31
- пр-кт Ленина, 33
- пр-кт Ленина, 47А
- пр-кт Ленина, 52
- пр-кт Ленина, 52А
- пр-кт Ленина, 59
- пр-кт Ленина, 61
- пр-кт Ленина, 79
- пр-кт Ленина, 81
- пр-кт Ленина, 83
- пр-кт Ленина, 85
- пр-кт Ленина, 91А
- пр-кт Ленина, 95Г
- пр-кт Ленина, 95Д
- пр-кт Ленина, 95И
- пр-кт Ленина, 95Б корпус 1
- пр-кт Ленина, 95Б корпус 2
- пр-кт Ленина, 99
- пр-кт Ленина, 101
- пр-кт Ленина, 103
- пр-кт Ленина, 105
- пр-кт Ленина, 107
- пр-кт Ленина, 109
- пр-кт Ленина, 91/1
- с. Мысхако, Любимый пер., 1
- с. Мысхако, Любимый пер., 2
- с. Мысхако, Любимый пер., 3
- с. Мысхако, Любимый пер., 4
- с. Мысхако, Любимый пер., 8
- с. Мысхако, Любимый пер., 10
- с. Мысхако, Любимый пер., 14
- ул. Малоземельская, 3
- ул. Малоземельская, 4
- ул. Малоземельская, 5
- ул. Малоземельская, 6
- ул. Малоземельская, 7
- ул. Малоземельская, 8
- ул. Малоземельская, 9
- ул. Малоземельская, 10
- ул. Малоземельская, 11
- ул. Малоземельская, 13
- ул. Малоземельская, 14
- ул. Малоземельская, 14А
- ул. Малоземельская, 15
- ул. Малоземельская, 19
- ул. Малоземельская, 21
- ул. Малоземельская, 23
- ул. Молодежная, 28А
- ул. Молодежная, 28
- ул. Мурата Ахеджака, 3
- ул. Мурата Ахеджака, 4
- ул. Мурата Ахеджака, 6
- ул. Мурата Ахеджака, 12 корпус 1
- ул. Мурата Ахеджака, 16 корпус 1
- ул. Мурата Ахеджака, 16 корпус 2
- ул. Мурата Ахеджака, 18
- ул. Мурата Ахеджака, 22
- ул. Мурата Ахеджака, 24
- ш. Мысхакское, 46
- ш. Мысхакское, 50
- ш. Мысхакское, 52
- ш. Мысхакское, 54
- ул. Пионерская, 8
- ул. Пионерская, 12
- ул. Пионерская, 15
- ул. Пионерская, 17
- ул. Пионерская, 18
- ул. Пионерская, 19
- ул. Пионерская, 21
- ул. Пионерская, 23
- ул. Пионерская, 23А корпус 2
- ул. Пионерская, 25
- ул. Пионерская, 37
- ул. Пионерская, 43
- ул. Пионерская, 45
- ул. Ручейная, 29
- ул. Суджукская, 45
- с. Мысхако, Счастливый пер., 26
- ул. Хворостянского, 1
- ул. Хворостянского, 7
- ул. Хворостянского, 9
- ул. Хворостянского, 11
- ул. Хворостянского, 11Б
- ул. Хворостянского, 13
- ул. Хворостянского, 13Б
- ул. Хворостянского, 15
- ул. Хворостянского, 21
- ул. Хворостянского, 25
- ул. Хворостянского, 25 корпус 1
- ул. Хворостянского, 25 корпус 2
- с. Мысхако, ул. Шоссейная, 1А
- с. Мысхако, ул. Шоссейная, 27 корпус 1
- с. Мысхако, ул. Шоссейная, 27 корпус 2
- с. Мысхако, ул. Шоссейная, 29
- с. Мысхако, ул. Шоссейная, 37
- ул. Южная, 1
- ул. Южная, 5
- ул. Южная, 6
- ул. Южная, 7
- ул. Южная, 9
- ул. Южная, 10
- ул. Южная, 11
- ул. Южная, 12
- ул. Южная, 13
- ул. Южная, 14
- ул. Южная, 15
- ул. Южная, 17
- ул. Южная, 19
- ул. Южная, 21
- ул. Южная, 23
- ул. Южная, 25
- ул. Южная, 27
- ул. Южная, 29
- ул. Бориса Пупко, 3
- ул. Бориса Пупко, 5
- ул. Бориса Пупко, 5 корпус1
- ул. Бориса Пупко, 8
- ул. Бориса Пупко, 10
- ул. Котанова, 1 корпус 1
- ул. Котанова, 30
- ул. Котанова, 40
Список помещений, расположенных для укрытия населения Восточного внутригородского района:
- ул. Комсомольская, 22
- ул. Лермонтова, 1
- Литейный пер., 38
- ул. Маркова, 7
- ул. Аршинцева, 6
- ул. Аршинцева, 10
- ул. Аршинцева, 25А
- ул. Аршинцева, 50
- ул. Кольцовская, 35
- ул. Межевая, 4
- ул. Мефодиевская, 108
- ул. Мефодиевская, 108А
- ул. Мефодиевская, 110
- ул. Мефодиевская, 112
- ул. Михаила Борисова, 3
- ул. Михаила Борисова, 11А
- ул. Михаила Борисова, 12
- ул. Михаила Борисова, 13
- ул. Михаила Борисова, 14
- ул. Михаила Борисова, 15
- ул. Михаила Борисова, 15А
- ул. Михаила Борисова, 17
- ул. Михаила Борисова, 18
Список помещений, расположенных для укрытия населения Новороссийского внутригородского района (сельских округов):
- п. Верхнебаканский, ул. 40 лет Октября, 10А
- п. Верхнебаканский, ул. Привокзальная, 1
- п. Верхнебаканский, ул. Коммунистическая, 5
- п. Верхнебаканский, ул. Ленина, 24
- п. Верхнебаканский, ул. Титан, 1
- п. Верхнебаканский, ул. Титан, 4
- п. Верхнебаканский, ул. Титан, 8
- п. Верхнебаканский, ул. Титан, 10
- п. Верхнебаканский, ул. Титан, 19
- п. Верхнебаканский, ул. Титан, 21
- п. Верхнебаканский, ул. Титан, 23
- с. Большие Хутора, ул. Майская, 9
- с. Большие Хутора, ул. Майская, 13
- с. Гайдук, ул. Ленина, 13
- с. Гайдук, ул. Труда, 9
- ст-ца Раевская, ул. Ленина, 23
- х. Семигорский, ул. Гагарина, 1
- х. Семигорский, ул. Гагарина, 3
- х. Семигорский, ул. Гагарина, 5
- х. Семигорский, ул. Мухина, 1
- х. Семигорский, ул. Мухина, 3
- х. Семигорский, ул. Мухина, 5
- х. Семигорский, ул. Мухина, 7
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